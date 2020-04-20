"Шахтер" был на пороге сумасшедшего трансфера из Италии: экс-тренер "горняков" лично ездил на переговоры

Украинский клуб мог пригласить Буффона в 2013 году

Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что "горняки" пытались подписать Джанлуиджи Буффона в 2013 году. Кстати, "Шахтер" узнал, когда вернется в еврокубки: УЕФА составил календарь продолжения футбольного сезона.

"Могу подтвердить это. Я приехал в Италию, чтобы поговорить с его агентом. В тот момент у нас была большая проблема с вратарской позицией, поэтому подумали о Буффоне. Считали, что может быть подходящим игроком для нас Мы никого не боялись, играли наравне с крупными европейскими командами. Я всегда уважал его, но, к сожалению, не смогли его купить, потому что он и дальше мечтал о кубке Лиги чемпионов. Спустя семь лет он все еще на месте. Думаю, он может играть до 45 лет", — приводит слова Луческу TuttoJuve.

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Ранее в горняцком клубе назвали четырех игроков "Динамо", которые бы точно усилили "Шахтер". Ассистент главного тренера дончан Срна отметил Цыганкова, Миколенко, Шепелева и Шапаренко.

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