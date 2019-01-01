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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" – чемпион": букмекеры обнародовали шокирующие для "Динамо" котировки

5 сентября, 15:44

После двух осечек Михайличенко аналитики уже не верят, что киевляне смогут побороться за "золото" УПЛ

"Шахтер" vs "Динамо"

"Шахтер" vs "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Результаты "Динамо" под руководством Алексея Михайличенко заставили букмекеров кардинально пересмотреть котировки на чемпиона Украины сезона-2019/2020. После того как киевляне не сумели обыграть худшую команду УПЛ "Олимпик" (1:1) и разбазарили преимущество в два мяча в игре с "Зарей" (2:2), аналитики признали, что у "бело-синих" остаются разве что теоретические шансы за "золото" чемпионата и прямую путевку в Лигу чемпионов.

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После завершения шести туров Премьер-лиги коэффициент на чемпионство "Динамо" просел с 1.95, каким он был перед стартом сезона, до 5.80. В свою очередь, котировки на то, что золотые медали в четвертый раз кряду завоюет "Шахтер", выросли с 1.75 до 1.11.

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Таким образом вероятность чемпионства "горняков" на данный момент оценивается в 81 процент, тогда как на выигрыш чемпионата динамовцами букмекеры оставляют всего 15 процентов. Еще один процент дают на "золото" "Зари" и ничтожные 0,33 процента – на то, что чемпионом станет любая другая команда УПЛ.

Котировки на чемпиона Украины-2020

  • Шахтер Донецк 1.11
  • Динамо 5.80
  • Заря 100.0 
  • Александрия 324.0
  • Ворскла 324.0 
  • Десна 324.0
  • Карпаты 324.0
  • Колос 324.0 
  • Мариуполь 324.0 
  • Олимпик 324.0 
  • ФК Львов 324.0 
  • СК Днепр-1 324.0

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
6
6
0
0
19
3
16
18
Забитые 19
Пропущеные 3
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
6
3
2
1
7
2
5
11
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: Н В Н В В
3
ЗаряЗаряЗар
6
3
2
1
9
6
3
11
Забитые 9
Пропущеные 6
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В П В Н
4
АлександрияАлександрияАле
6
3
0
3
7
10
-3
9
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: В П В В П
5
ДинамоДинамоДин
5
2
2
1
9
5
4
8
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н Н П В В
6
Днепр-1Днепр-1Дне
6
2
2
2
8
7
1
8
Забитые 8
Пропущеные 7
Разница 1
Результаты последних матчей: В П Н П Н
7
ВорсклаВорсклаВор
6
2
1
3
7
7
0
7
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н В П
8
МариупольМариупольМар
5
2
1
2
6
9
-3
7
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В П Н В П
9
КолосКолосКол
6
2
1
3
5
9
-4
7
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П Н П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
6
2
0
4
7
12
-5
6
Забитые 7
Пропущеные 12
Разница -5
Результаты последних матчей: П В П П П
11
КарпатыКарпатыКар
6
1
2
3
4
8
-4
5
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П В Н П
12
ОлимпикОлимпикОли
6
0
1
5
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н П П П

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Как сообщалось ранее, игроки "Динамо" недовольны требованиями Михайличенко. "Среди футболистов есть много недовольных тем, какую игру сейчас строит главный тренер", – поделился инсайдом из лагеря команды журналист Игорь Цыганык.

Также мы писали, что "Динамо" выдало один из худших стартов в истории. Хацкевич и Михайличенко вместе заработали всего восемь баллов в пяти стартовых матчах Премьер-лиги. Хуже "Динамо" стартовало в чемпионатах Украины лишь дважды - в сезоне 2013/14 при Блохине  и в сезоне 2007/08 при Демьяненко.

В последний раз "Динамо" побеждало более месяца назад:

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк котировки

Источник: Сегодня|Спорт

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