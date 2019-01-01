"Шахтер" – чемпион": букмекеры обнародовали шокирующие для "Динамо" котировки

После двух осечек Михайличенко аналитики уже не верят, что киевляне смогут побороться за "золото" УПЛ

"Шахтер" vs "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Результаты "Динамо" под руководством Алексея Михайличенко заставили букмекеров кардинально пересмотреть котировки на чемпиона Украины сезона-2019/2020. После того как киевляне не сумели обыграть худшую команду УПЛ "Олимпик" (1:1) и разбазарили преимущество в два мяча в игре с "Зарей" (2:2), аналитики признали, что у "бело-синих" остаются разве что теоретические шансы за "золото" чемпионата и прямую путевку в Лигу чемпионов.

Читайте также: "Коноплянка сыграл так, как его просили": Каштру оценил дебют вингера сборной за "Шахтер"

После завершения шести туров Премьер-лиги коэффициент на чемпионство "Динамо" просел с 1.95, каким он был перед стартом сезона, до 5.80. В свою очередь, котировки на то, что золотые медали в четвертый раз кряду завоюет "Шахтер", выросли с 1.75 до 1.11.

Реклама

Таким образом вероятность чемпионства "горняков" на данный момент оценивается в 81 процент, тогда как на выигрыш чемпионата динамовцами букмекеры оставляют всего 15 процентов. Еще один процент дают на "золото" "Зари" и ничтожные 0,33 процента – на то, что чемпионом станет любая другая команда УПЛ.

Котировки на чемпиона Украины-2020

Шахтер Донецк 1.11

Динамо 5.80

Заря 100.0

Александрия 324.0

Ворскла 324.0

Десна 324.0

Карпаты 324.0

Колос 324.0

Мариуполь 324.0

Олимпик 324.0

ФК Львов 324.0

СК Днепр-1 324.0

В тренде Как рост ВВП Украины скажется на госдолге: в Нацбанке дали оценку

Как сообщалось ранее, игроки "Динамо" недовольны требованиями Михайличенко. "Среди футболистов есть много недовольных тем, какую игру сейчас строит главный тренер", – поделился инсайдом из лагеря команды журналист Игорь Цыганык.

Также мы писали, что "Динамо" выдало один из худших стартов в истории. Хацкевич и Михайличенко вместе заработали всего восемь баллов в пяти стартовых матчах Премьер-лиги. Хуже "Динамо" стартовало в чемпионатах Украины лишь дважды - в сезоне 2013/14 при Блохине и в сезоне 2007/08 при Демьяненко.

В последний раз "Динамо" побеждало более месяца назад:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама