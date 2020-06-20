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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" – чемпион! "Горняки" досрочно стали "золотыми", одержав волевую победу над "Александрией"

20 июня, 21:21

Олег Люлька Олег Люлька

Обыграв "Александрию" со счетом 3:2, "Шахтер" за пять туров до финиша Премьер-лиги обеспечил себе чемпионский титул

В субботу, 20 июня, "Шахтер" досрочно, за пять туров до финиша, стал чемпионом Украины по футболу! Это произошло после того, как "горняки" на НСК "Олимпийский" в Киеве при пустых трибунах одержали волевую победу над "Александрией" со счетом 3:2. После этого дончане стали недостижимыми для "Динамо". Мы вели онлайн матча "Шахтер" – "Александрия".

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"Шахтер" открыл счет в матче с "Александрией" на 13-й минуте. Судья назначил пенальти, который реализовал Тайсон. Таким образом на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "горняков".

Однако начало второго тайма перевернуло все с ног на голову. На 48-й минуте полузащитник "Александрии" Банада сравнял счет – 1:1.

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А уже на 51-й минуте "Александрия" вышла вперед, сделав счет 2:1. Пенальти за фол со стороны Матвиенко у команды Шарана реализовал Третьяков.

На 60-й минуте счет в матче "Шахтер" – "Александрия"снова стал равным. У дончан отличился Тете, который всего тремя минутами ранее вышел на замену.

А на 78-й минуте "Шахтер" забил победный "чемпионский" мяч, сделав счет 3:2. Снова отличился Тете, сделавший дубль. Бразилец головой замкнул подачу Коноплянки, который всего за минуту до этого вышел на замену.

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Шахтер – Александрия – 3:2
Голы: Тайсон, 13 (пен.), Тете, 60, 78 – Банада, 48, Третьяков 51 (пен.)
Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Коноплянка, 77) – Степаненко (Тете, 57) – Марлос (Коваленко, 86), Маркос Антонио, Алан Патрик (Хочолава, 85), Тайсон – Мораес
Александрия: Билык – Пашаев, Шендрик, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 63) – Ковалец (Грицук, 80), Гречишкин (Довгий, 22), Банада – Лучкевич (Задерака, 46), Ситало (Шастал, 46), Третьяков
Предупреждения: Додо – Шендрик, Пашаев, Шастал

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ДеснаДеснаДес
26
15
4
7
46
20
26
49
Забитые 46
Пропущеные 20
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ЗаряЗаряЗар
26
15
4
7
42
22
20
49
Забитые 42
Пропущеные 22
Разница 20
Результаты последних матчей: П В П В П
5
АлександрияАлександрияАле
27
13
4
10
39
38
1
43
Забитые 39
Пропущеные 38
Разница 1
Результаты последних матчей: П П П В В
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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Таким образом "Шахтер" завоевал 13-е чемпионство Украины – четвертое кряду и первое при португальском тренере Луише Каштру.

Смотрите, как "Шахтер" выигрывал Кубок Украины-2019

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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видео голов чемпионат Украины Шахтер Донецк ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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