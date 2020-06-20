"Шахтер" – чемпион! "Горняки" досрочно стали "золотыми", одержав волевую победу над "Александрией"

Обыграв "Александрию" со счетом 3:2, "Шахтер" за пять туров до финиша Премьер-лиги обеспечил себе чемпионский титул

В субботу, 20 июня, "Шахтер" досрочно, за пять туров до финиша, стал чемпионом Украины по футболу! Это произошло после того, как "горняки" на НСК "Олимпийский" в Киеве при пустых трибунах одержали волевую победу над "Александрией" со счетом 3:2. После этого дончане стали недостижимыми для "Динамо". Мы вели онлайн матча "Шахтер" – "Александрия".

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"Шахтер" открыл счет в матче с "Александрией" на 13-й минуте. Судья назначил пенальти, который реализовал Тайсон. Таким образом на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "горняков".

Однако начало второго тайма перевернуло все с ног на голову. На 48-й минуте полузащитник "Александрии" Банада сравнял счет – 1:1.

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А уже на 51-й минуте "Александрия" вышла вперед, сделав счет 2:1. Пенальти за фол со стороны Матвиенко у команды Шарана реализовал Третьяков.

На 60-й минуте счет в матче "Шахтер" – "Александрия"снова стал равным. У дончан отличился Тете, который всего тремя минутами ранее вышел на замену.

А на 78-й минуте "Шахтер" забил победный "чемпионский" мяч, сделав счет 3:2. Снова отличился Тете, сделавший дубль. Бразилец головой замкнул подачу Коноплянки, который всего за минуту до этого вышел на замену.

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Шахтер – Александрия – 3:2

Голы: Тайсон, 13 (пен.), Тете, 60, 78 – Банада, 48, Третьяков 51 (пен.)

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Коноплянка, 77) – Степаненко (Тете, 57) – Марлос (Коваленко, 86), Маркос Антонио, Алан Патрик (Хочолава, 85), Тайсон – Мораес

Александрия: Билык – Пашаев, Шендрик, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 63) – Ковалец (Грицук, 80), Гречишкин (Довгий, 22), Банада – Лучкевич (Задерака, 46), Ситало (Шастал, 46), Третьяков

Предупреждения: Додо – Шендрик, Пашаев, Шастал

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Таким образом "Шахтер" завоевал 13-е чемпионство Украины – четвертое кряду и первое при португальском тренере Луише Каштру.

Смотрите, как "Шахтер" выигрывал Кубок Украины-2019

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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