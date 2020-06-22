"Шахтер" – чемпион: как проходил победный матч

"Шахтер" – чемпион. Досрочно и рекордно. Решающий матч – словно настоящий триллер – держал в напряжении до последней минуты. Было все – неуступчивость соперника, интрига и футбольный героизм, который переломил ход поединка.

Реклама

Матч на вес золота. С таким настроением горняки вот-вот выйдут на футбольное поле. Ведь уже сейчас могут досрочно оформить чемпионство. Правда, в случае успеха разделить этот триумф на трибунах – будет некому. Из-за коронавируса команды во всем мире сейчас играют – без зрителей.

Непривычная тишина огромного стадиона не подавляет игроков. Они собраны и сосредоточены. Потому что на кону – золотые медали.

"Я сказал ребятам перед игрой, что нужно сегодня добиться обязательно. Потому что нельзя откладывать. Все ждут от нас", – признался Андрей Пятов, капитан ФК "Шахтер".

Матч начинается по сценарию "Шахтера". Тайсон реализует пенальти. Горняки контролируют игру. Еще дважды забивают, но из офсайда. А вот после перерыва начинается самое интересное.

"Игра сложилась такая веселая, немного расслабились, ну ничего, главное собрались – сами себе усложнили и сами вырвали (победу – Ред.)", – говорит Пятов.

За считанные минуты "Александрия" дважды поражает ворота Пятова. С углового и с пенальти. Досрочное чемпионство лидера первенства теперь – под угрозой. Соперник показал характер.

"Игра получилась тяжелой для "Шахтера" потому, что мы настраивались очень серьезно, у нас были очень серьезные разговоры в течение всей недели, мы тщательно готовились к сопернику", – говорит Владимир Шаран, главный тренер ФК "Александрия".

Реклама

Надо спасать положение – решает португальский наставник горняков Луиш Каштру. Сначала он выпускает бразильца Тете, который первым же касанием сравнивает счет. Судьбу поединка решает еще одна замена. Евгений Коноплянка подает на того же Тете. Он снова не ошибается. Победа. Тринадцатое чемпионство для "Шахтера" и первое для Каштру.

"Ребята показали себя просто фантастически и пришел тот момент – отмечать. Это действительно были глубоко пережитые хорошие эмоции", – поделился Луиш Каштру, главный тренер ФК "Шахтер".

Финальный свисток и чемпионским эмоциям нет предела. Сначала на поле, а потом еще и в раздевалке.

И это рекорд. Ни один украинский клуб еще не получал золото за пять туров до конца первенства. Игры с принципиальными соперниками уже ни на что не влияют. Но настрой горняков как всегда будет боевой – обещает Луиш Каштру.

"Мы всегда отдаемся чемпионату до самого конца и сейчас не стоить смотреть на то, что мы уже победили. Нам еще предстоит пять игр и мы будем подходить к каждому, чтобы победить", сказал он.

Расслабляться – нельзя. Уже в августе возобновляется Лига Европы. "Шахтер" имеет неплохие шансы, чтобы пройти немецкий "Вольфсбург".

"Конечно, у нас все самое интересное еще впереди. Поэтому я тоже буду не против, если мы еще один кубок возьмем – Лиги Европы. Поэтому нужно стараться добиться результата", – говорит Евгений Коноплянка, игрок ФК "Шахтер".

Единственное, что смущает триумфаторов – отсутствие болельщиков на стадионах. Ведь именно они – смысл всех побед. В то же время, и игроки, и руководство клуба понимают – пока надо потерпеть.

"Без болельщиков нам сложно играть. Все что мы делаем – это ради болельщиков. Я хотел бы подчеркнуть, что наша главная победа еще впереди потому что нам надо победить коронавирус. Я думаю, мы совместным усилиями его победим. Главное – это здоровье ", – подчеркнул Сергей Палкин, генеральный директор ФК "Шахтер.

Реклама

Ранее президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал чемпионство "горняков": "И праздник, и боль". Заявление Рината Ахметова после того, как донецкий "Шахтер" в тринадцатый раз в своей истории стал чемпионом Украины.

Смотрите обзор золотого матча "Шахтера" против "Александрии":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама