"Шахтер" – чемпион, но лучшими в июне Премьер-лига назвали игрока и тренера других клубов

Сегодня украинская Премьер-лига назвала лучшего тренера и лучшего футболиста первого месяца лета. Несмотря на то, что чемпионом страны досрочно стал "Шахтер", в лауреаты попали представители других клубов. Собственно, в борьбе между собой за второе место они и доказывали свою состоятельность в дуэлях с донецкой командой. А в начале недели Премьер-лига назвала лучшего футболиста и тренера 28-го тура.

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В голосование по итогам июня включили лауреатов последних туров: Марлоса ("Шахтер"), Виталия Миколенко ("Динамо"), Александра Филиппова ("Десна"), Тете ("Шахтер"), Андрея Гитченко ("Десна"), а также футболистов, которые по мнению экспертом заслужили этого своей стабильностью: Виталия Буяльского ("Динамо"), Владислава Кочергина ("Заря"), Дениса Фаворова ("Десна").

Свои голоса на сайте УПЛ отдали около 3000 любителей футбола. В итоге лучшим в месяце назвали Буяльского (29%), за которым последовали Кочергин (21%) и Марлос (19%).

В голосование за лучшего тренера включили квартет наставником наших ведущих команд. Больше всего симпатий болельщиков получил Александр Рябоконь из "Десны" (35% голосов) – видимо, особенно всем запомнилась победа его команды над киевлянами. Немного отстали от него Виктор Скрипник (31%) и Луиш Каштру (27%), а динамовец Алексей Михайличенко ограничился скромными 7%.

Ранее лучшим тренером года в Украине назвали Андрея Шевченко.

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