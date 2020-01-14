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"Шахтер" дает 12 млн евро за "хорватского Степаненко", Загреб хочет больше – СМИ

14 января, 18:03

Никола Моро уже был в поле зрения "горняков" два года назад, но тогда переговоры свернули из-за травмы игрока

Никола Моро

Никола Моро / Фото: Getty Images

Загребское "Динамо" отклонило предложение "Шахтера" за опорного полузащитника Николу Моро в размере 12 млн евро, сообщает хорватское издание Sportske Novosti. По информации источника, это было начальное предложение "горняков", якобы донецкий клуб готов увеличить сумму.

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"Шахтер" не первый раз проявляет интерес к 21-летнему опорнику Моро. Два года назад, по данным СМИ, клубы обсуждали возможность трансфера за 15 млн евро. Однако конкретики не последовало из-за тяжелой травмы игрока, порвавшего крестообразные связки колена.

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Моро с соперниками не церемонится. Фото – Getty Images

Сообщается, что ассистент главного тренера "Шахтера" хорват Дарио Срна высокого мнения о Николе Моро, переход которого может случиться уже в зимнее трансферное окно.

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Отметим, что в "Шахтере" позицию опорного полузащитника уже длительное время занимает 30-летний Тарас Степаненко, которого эксперты называют одним из самых незаменимых игроков как в донецкой команде, так и в сборной Украины.

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Напомним, "Шахтер" встречался с загребским "Динамо" на групповом этапе Лиги чемпионов в этом сезоне. В двух матчах против "горняков" Моро выходил в стартовом составе хорватского клуба – результативными действиями не отметился, а в загребском поединке соперников (3:3) получил красную карточку.

Смотрите удаление Моро в игре "Динамо" Загреб – "Шахтер" (3:3)

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чемпионат Украины Шахтер Донецк трансферы Динамо Загреб Никола Моро

Источник: ua.tribuna.com

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