"Шахтер" – "Десна": где смотреть матч чемпионата Украины

Сегодня донецкий "Шахтер" отроет весеннюю часть чемпионата Украины матчем против черниговской "Десны". Матч 19-го тура Премьер-лиги пройдет в Харькове на стадионе "Металлист" и начнется в 17:00. В прямом эфире поединок можно будет смотреть на ТВ и в интернете. "Шахтер" – "Десна" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

Смотреть матч "Шахтер" – "Десна":

Футбол 1, live

Oll.tv (в подписке)

Футбол 1, понедельник, 01:40 (повтор)

Футбол 1, понедельник, 08:10 (повтор)

Футбол 2, понедельник, 14:10 (повтор)

Реклама

Для "Шахтера" это будет уже второй официальный матч в 2020 году. В прошлый четверг "горняки" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы обыграли в Харькове португальскую "Бенфику" (2:1). Уже в следующий четверг команды проведут ответный матч в Лиссабоне, поэтому сегодня дончане могут быть не совсем собранными, что дарит хоть и минимальный, но все же шанс гостям.

"Десна" во время зимней паузы десять матчей, одержала шесть побед, три матча свела вничью и потерпела одно поражение. Кстати, зимой из "Шахтера" в "Десну" перешел полузащитник Андрей Тотовицкий, для него сегодняшний матч может стать особенно принципиальным.

Тем не менее, букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.20, на ничью – 5.75, на победу "Десны" – 10.50.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама