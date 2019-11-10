Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Шахтер" – "Динамо": где смотреть самое жаркое классико Украины и в чем может быть преимущество дончан

10 ноября, 10:49

В заявку "горняков" впервые за полгода попал бразилец Майкон

"Динамо" vs "Шахтер"

"Динамо" vs "Шахтер" / Фото: Facebook

Реклама

В воскресенье, 10 ноября, в Харькове на стадионе "Металлист" украинские гранды "Шахтер" и "Динамо" в очередной раз изрядно пощекочут нерв своим фанатам. Теперь – в рамках центрального матча 14-го тура чемпионата Украины по футболу. Это будет первая харьковская встреча "Шахтера" Луиша Каштру против "Динамо" Алексея Михайличенко. Мы проведем онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо"с видео ярких моментов поединка и подробностями событий на поле и вокруг него.

Уже 94-е по счету украинское "классико" в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Начало принципиальной дуэли в 16:55. Ранее экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук отмечал, что кубковая игра с "Шахтером" дала "Динамо" уверенность.

Читайте также: "Шахтер" точно захочет взять реванш": Ващук рассказал о грядущем матче чемпионата Украины

Интересно, что в заявку на поединок с "Динамо" впервые за полгода попал полузащитник Майкон, который восстановился после травмы. Ранее мы рассказывали, что Шепелев, которого удалили в матче с "Шахтером", сыграет в украинском "классико".

К преимуществам "Шахтера" относят тот факт, что он играл в Лиге чемпионов в среду, а "Динамо" в Лиге Европы – в понедельник, то есть, у дончан на день отдыха больше. Но тренер "горняков" Луиш Каштру не уверен, что это даст преимущество:

"Команды с более уставшими игроками иногда бывают лучше. Иногда сильнее более свежие ребята. Мы не должны рассматривать предстоящий матч, принимая во внимание тот факт, что у нас на день больше или меньше. Мы готовимся к сложной игре. Смотрели "Копенгаген" – "Динамо": наш соперник провел хорошую игру с очень сильной динамикой в атаке, был абсолютно безопасен в обороне. У команды сейчас неплохой период. Мы должны максимально себя контролировать, чтобы показать положительный результат".

Смотрите также, как "Шахтер" вырвал ничью с "Динамо" Загреб – 3:3

А "Динамо" расписало мир с "Копенгагеном" – 1:1

Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк премьер-лига Луиш Каштру

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" – "Львов": видеотрансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Названо имя бразильца из
Названо имя бразильца из "Шахтера", который точно не сыграет в следующем дерби с "Динамо" КиевЧУ по футболу
Битва лидеров со львовскими клубами и другие матчи: все результаты 13-го тура чемпионата Украины
Битва лидеров со львовскими клубами и другие матчи: все результаты 13-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Команда УПЛ уволила тренера после поражения от клуба Первой лиги
Команда УПЛ уволила тренера после поражения от клуба Первой лигиЧУ по футболу
Дебютный гол Самбрано помог
Дебютный гол Самбрано помог "Динамо" U21 сыграть вничью с "Шахтером" U21ЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...
загрузка...