"Шахтер" – "Динамо": где смотреть самое жаркое классико Украины и в чем может быть преимущество дончан

"Динамо" vs "Шахтер" / Фото: Facebook

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В воскресенье, 10 ноября, в Харькове на стадионе "Металлист" украинские гранды "Шахтер" и "Динамо" в очередной раз изрядно пощекочут нерв своим фанатам. Теперь – в рамках центрального матча 14-го тура чемпионата Украины по футболу. Это будет первая харьковская встреча "Шахтера" Луиша Каштру против "Динамо" Алексея Михайличенко. Мы проведем онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо"с видео ярких моментов поединка и подробностями событий на поле и вокруг него.

Уже 94-е по счету украинское "классико" в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Начало принципиальной дуэли в 16:55. Ранее экс-защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук отмечал, что кубковая игра с "Шахтером" дала "Динамо" уверенность.

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Интересно, что в заявку на поединок с "Динамо" впервые за полгода попал полузащитник Майкон, который восстановился после травмы. Ранее мы рассказывали, что Шепелев, которого удалили в матче с "Шахтером", сыграет в украинском "классико".

К преимуществам "Шахтера" относят тот факт, что он играл в Лиге чемпионов в среду, а "Динамо" в Лиге Европы – в понедельник, то есть, у дончан на день отдыха больше. Но тренер "горняков" Луиш Каштру не уверен, что это даст преимущество:

"Команды с более уставшими игроками иногда бывают лучше. Иногда сильнее более свежие ребята. Мы не должны рассматривать предстоящий матч, принимая во внимание тот факт, что у нас на день больше или меньше. Мы готовимся к сложной игре. Смотрели "Копенгаген" – "Динамо": наш соперник провел хорошую игру с очень сильной динамикой в атаке, был абсолютно безопасен в обороне. У команды сейчас неплохой период. Мы должны максимально себя контролировать, чтобы показать положительный результат".

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Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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