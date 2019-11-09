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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" – "Динамо": онлайн трансляция молодежных команд

9 ноября, 12:45

Центральный матч в чемпионате Украины U-21

Сегодня, 9 ноября, "Шахтер" в рамках чемпионата Украины U-21 примет сверстников из "Динамо". Начало матча – в 13:00.

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На данный момент на первом месте в турнирной таблице находится полтавская "Ворскла", которая сыграла на один матч больше, нежели "Шахтер" и "Динамо" и имеет в своем активе 31 пункт. У "горняков" в активе такое же количество очков, у динамовцев — 30. Победа в сегодняшней игре вернет дончанам первое место.

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Напомним, что в ближайшее воскресенье, 10 ноября, взрослая команда "Динамо" сыграет в Харькове против "Шахтера" в 14-м туре УПЛ, и Владимир Шепелев сможет принять участие в этом поединке. Ранее мы сообщали, что судить "Шахтер" – "Динамо" будет человек, назначивший первый видеопенальти в Украине.

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Также известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от ближайшего "украинского классико": "Шахтер" будет злым в матче с "Динамо", а это очень важно в таких поединках".

Смотрите также обзор матча киевского "Динамо" с "Колосом" в УПЛ – 4:0

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Источник: Сегодня|Спорт

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