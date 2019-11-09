"Шахтер" – "Динамо": онлайн-трансляция суперматча украинских грандов

"Шахтер" vs "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье, 10 ноября, в Харькове на стадионе "Металлист" состоится суперматч 14-го тура чемпионата Украины по футболу. "Шахтер" принимает "Динамо". Начало украинского "классико" – в 17:00. Это будет первая в истории харьковская встреча "Шахтера" Каштру против "Динамо" Михайличенко. Мы проведем онлайн-трансляцию противостояния грандов с видео самых ярких моментов поединка и подробностямии всего, происходящего на поле и вокруг него.

"ШАХТЕР" – "ДИНАМО" – 0:0

Турнирная ситуация перед матчем "Шахтер" – "Динамо". После 13 туров лидер чемпионата "Шахтер" на 10 очков опережает "Динамо". В случае победы "горняков", им уже в ноябре, по сути, можно будет вручать золотые медали первенства-2019/2020. Тогда как выигрыш "Динамо" возродит почти исчезнувшую интригу в чемпионской гонке. За победу "Шахтера" в этом матче наверняка будут болеть фанаты "Зари", "Десны" и "Александрии", ведущих с киевлянами борьбу за второе место в Премьер-лиге и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

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Последние встречи "Шахтера" и "Динамо". В нынешнем сезоне гранды уже трижды встречались друг с другом. Сперва "Динамо" обыграло "Шахтер" в Одессе в игре за Суперкубок.

"Динамо" – "Шахтер" – 2:1: обзор игры за Суперкубок

Затем "Шахтер" взял у киевлян реванш в чемпионате, обыграв их на НСК "Олимпийский" – 2:1. Это было последнее "классико" Александра Хацкевича перед увольнением с поста главного тренера "Динамо".

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Однако уже при Михайличенко "Динамо" снова одолело "Шахтер", выбив "горняков" из 1/8 финала Кубка Украины. Супергол Сидорчука, два удаления и решающий мяч Попова в дополнительное время – 30 октября были просто-таки огненные 2:1 на НСК. Правда, сегодня Сидорчук, из-за дисквалификации, "Динамо" не поможет. У дончан по той же причине не сыграет Алан Патрик.

"ШАХТЕР" vs "ДИНАМО": ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ ВРЕМЕН НЕЗАВИСИМОСТИ

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"ШАХТЕР" И "ДИНАМО" В ЕВРОКУБКАХ. Отметим, что перед встречей с киевлянами "горняки" сыграли невероятный матч в Лиге чемпионов против загребского "Динамо" (3:3). "Шахтер" спасся от поражения в Хорватии, забив два мяча в добавленное время.

Еврокубковый камбек перед украинским "классико" совершило и "Динамо", отыгравшись в матче Лиги Европы с "Копенгагеном". У киевлян выездным голом в ворота своей бывшей команды отличился Беньямин Вербич.

Сравнение составов "Шахтера" и "Динамо". По оценкам авторитетного портала Transfermarkt, суммарная стоимость составов "Шахтера" и "Динамо" составляет 236 миллионов евро. При этом кадровая обойма "горняков" на 39 млн евро дороже состава киевлян. Что интересно, самыми дорогостоящими футболистами команд в обеих командах являются левши: Исмаили у "Шахтера" (19 млн евро) и Цыганков в "Динамо" (20 млн евро).

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Букмекеры о матче "Шахтер" – "Динамо" 10 ноября. Аналитики считают дончан большим фаворитом "классико". На победу "Шахтера" установлен коэффициент 1.62, на ничью – 3.70, на победу "Динамо" – 4.75. Иными словами, вероятность выигрыша "горняков" оценивается в 56 процентов, ничейного исхода – в 25 процентов, выигрыша команды Михайличенко – всего в 19 процентов. Наиболее вероятный счет поединка, по мнению букмекеров, 1:0 в пользу "Шахтера". Коэффициент на такой исход противостояния равен 7.00.

Смотрите фото прибытия "Шахтера" в Харьков на игру с "Динамо"

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Смотрите фото прибытия "Динамо" в Харьков на игру с "Шахтером"

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Ориентировочные составы "Шахтера" и "Динамо" на матч 10 ноября

"ШАХТЕР": Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Маркос Антонио – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Маркос Антонио – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес "ДИНАМО": Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Караваев, Цыганков, Вербич – Беседин

Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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