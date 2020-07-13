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"Шахтер" – "Динамо": стали известны дата и место встречи грандов в матче за Суперкубок Украины

13 июля, 19:06

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Донецкая и киевская команды сойдутся на столичном НСК "Олимпийский" 25 августа

Сегодня официально объявили о проведении матча за Суперкубок Украины этим летом. На днях мы писали, Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участников. В поединке отечественных грандов встретятся чемпион – "Шахтер" – и обладатель Кубка – "Динамо".

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Сама встреча за Суперкубок, вопреки традиции, состоится уже после старта чемпионата, рассказал сайту meta-ratings.com.ua генеральный директор УПЛ Евгений Дикий. Матч планируется провести 25 августа в столице:

"Киев для Суперкубка в нынешней ситуации – самый оптимальный вариант. И не только из-за того, что чемпион страны и обладатель Кубка базируются в Киеве. Дело в том, что сразу после матча за Суперкубок главный тренер национальной команды Андрей Шевченко сможет заполучить в свое распоряжение футболистов "Шахтера" и "Динамо", чтобы начать подготовку к матчу сборной против Швейцарии".

К слову, тренер "Десны" назвал оригинальную причину поражения "Шахтеру"

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок год назад

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дата Динамо Киев Шахтер Донецк Суперкубок Украины

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