"Шахтер" – "Динамо": видео голов и лучших моментов украинского "классико"

В центральном поединке Премьер-лиги команда Каштру играет в Харькове против футболистов Михайличенко

В воскресенье, 10 ноября, на стадионе "Металлист" в Харькове проходит украинское "классико". В рамках 14-го тура Премьер-лиги донецкий "Шахтер" принимает киевское "Динамо". Трансляция матча Шахтер Динамо проходит в онлайне на нашем сайте.

"ШАХТЕР" – "ДИНАМО" – 1:0

(Кривцов, 18)

Счет в матче "Шахтер" – "Динамо" был открыт уже на 18-й минуте. Отличились "горняки". После углового в исполнении Тете центрбек дончан Кривцов выиграл верховую борьбу у Шабанова и головой вогнал мяч в сетку ворот Бущана

Видео гола Кривцова

Лучшие моменты первого тайма

Реклама

Матч "Шахтер" – "Динамо" продолжается. Дончане ведут 1:0. Идет второй тайм...

Напомним, что, несмотря на недавнее поражение от команды Алексея Михайличенко в 1/8 Кубка Украины (1:2), аналитики букмекерских контор называли "Шахтер" большим фаворитом украинского "классико" 10 ноября.На победу "горняков" непосредственно перед игрой был установлен коэффициент 1.78, на ничью – 3.50, на успех "Динамо" – 4.00. Иными словами, вероятность выигрыша дончан оценивалась в 51 процент, ничейного исхода – в 26 процентов, выигрыша команды Михайличенко – в 23 процента. Наиболее вероятным счетом поединка, по мнению букмекеров, должен был быть результат 1:0 в пользу "Шахтера". Или 1:1. Коэффициент на такие исходы противостояния был равен 7.00.

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли за Суперкубок-2019

"ШАХТЕР" И "ДИНАМО" В ЕВРОКУБКАХ. Отметим, что перед встречей с киевлянами в Премьер-лиге, "горняки" сыграли невероятный матч в Лиге чемпионов против загребского "Динамо" (3:3). "Шахтер" спасся от поражения в Хорватии, забив два мяча в добавленное время.

Еврокубковый камбек перед украинским "классико" совершило и "Динамо", отыгравшись в матче Лиги Европы с "Копенгагеном". У киевлян выездным голом в ворота своей бывшей команды отличился Беньямин Вербич.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама