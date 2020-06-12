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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" до конца чемпионата рискует потерять своего основного защитника: кто выйдет против "Колоса"

12 июня, 22:30

Елена Павлова Елена Павлова

Но точный срок восстановления бразильца станет известен после медосмотра

Левый защитник донецкого "Шахтера" Исмаили серьезно травмировался во время тренировки "горняков" 11 июня. У бразильского футболиста возникли проблемы с коленом. Ранее во время зимних сборов команды в Турции Исмаили получил травму локтя.

По предварительной информации, у 30-летнего Исмаили разрыв крестообразных связок, из-за чего защитник "Шахтера" пропустит не менее полугода. Таким образом бразильский оборонец не сможет помочь партнерам не только в нынешнем сезоне, а и в начале следующего.

"Шахтер", Исмаили сдает тест на коронавирус

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"Шахтер", Исмаили сдает тест на коронавирус / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Однако точно о состоянии Исмаили можно будет сказать только тогда, когда он пройдет медицинский осмотр. Отметим, что в текущем сезоне бразилец провел за "горняков" 30 матчей, забив в них два гола и отдав пять передач. Напомним, что недавно еще один защитник "оранжево-черных" Николай Матвиенко восстановился после травмы и теоретически сможет заменить Исмаили на левом фланге.

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Также бразильский полузащитник "горняков" Майкон возвращается в строй после рецидива травмы колена. Хавбек приступил к пробежкам на поле. В клубном лазарете по-прежнему остаются Максим Малышев и Валерий Бондарь. Напомним, что лидер УПЛ "Шахтер" проведет свой следующий поединок в чемпионате Украины в воскресенье, 14 июня, против "Десны", которая идет четвертой в Премьер-лиге.

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Смотрите, как Исмаили забивал за "Шахтер"

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травма колено чемпионат Украины Шахтер Донецк Майкон Исмаили премьер-лига Николай Матвиенко

Источник: Football.ua

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