"Шахтер" готов к матчу с "Динамо": тренер "горняков" оценил форму команды перед возвращением чемпионата

Луиш Каштру доволен тем, что можно будет сделать пять замен

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру после победы дончан над "Оболонью-Броваром" со счетом 4:0 оценил форму своей команды перед возобновлением чемпионата Украины и матчем с киевским "Динамо" уже играет 31 мая.

"Предвидели, что чемпионат может начаться уже в ближайший выходные, и готовили команду. "Шахтер" готов. Но это не означает, что мы в идеальных кондициях. Важно, что по новым правилам разрешены пять замен, что позволяет вносить коррективы. И если кто-то будет переживать в игре не лучшие моменты, чувствовать дискомфорт, то можно сделать замены. Ожидания хорошие. Поединки с "Динамо" всегда важны. К сожалению, по известным причинам не будет болельщиков на трибунах. Конечно же, хотелось бы заполненный стадион. Постараемся сделать все, чтобы выиграть. "Шахтер" останется верен себе. "Динамо" – хорошая команда, но мы настроены только на победу и будем за нее бороться", – отметил наставник "горняков".

Читайте также: "Все 8 команд могут съехаться в одну страну": тренер "Шахтера" – о доигровке Лиги Европы и коронавирусе

Реклама Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Также Каштру отметил, что жизнь людей футбола имеет смысл только тогда, когда они играют: "Наша природа, как людей, особенность профессии – тренироваться на свежем воздухе и играть каждые выходные. Или даже по два-три раза в неделю. Когда такого не происходит, это расстраивает, чего-то не хватает. Но то, что произошло с нами, произошло со всем миром. Многие люди пострадали от карантинных мер. Мы скучали по играм и тренировкам, по нашей ежедневной жизни".

Напомним, в минувшее воскресенье в день рождения донецкого клуба команда Луиша Каштру обыграла "Рух" 4:1.

Смотрите, как "Шахтер" переиграл "Динамо" в осенней части чемпионата Украины

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама