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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" готовится к "Заре" с двумя потерями и историческим дебютом для Срны

14 марта, 15:56

Максим Перепелица

Дарио Срна дебютировал в футболке "Шахтера" на стадионе "Торпедо"

Шахтер готовится к поединку 23-го тура чемпионата Украины. Утром 14 марта "горняки" провели предыгровую сессию в Запорожье на местном стадионе "Торпедо". Интересно, что именно на этой арене 17 лет назад в "Шахтере" дебютировал экс-капитан команды, а ныне ассистент главного тренера Дарио Срна.

"Мы играли здесь с запорожским "Металлургом". Это был июль 2003 года. "Шахтер" тогда победил 3:0. Даже спустя много лет помню, кто был в составе: Плетикоса, Гай, Пажин, Тимощук, Попов, Рац, Бахарев, Вукич, Левандовски, Воробей и Брандау. На 76-й минуте Бернд Шустер выпустил меня на замену, как раз вместо Брандау. Хорошие воспоминания, приятно через столько лет оказаться снова здесь", – отметил Срна.

Отметим, что с луганчанами не смогут сыграть травмированные Алексей Шевченко, Исмаили, а также дисквалифицированный Маркос Антонио. Матч "Заря" – "Шахтер" состоится 15 марта на "Славутич-Арене". Начало в 14:00.

Кстати, лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителей.

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Смотрите обзор последнего матча "Шахтер" – "Динамо":

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Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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