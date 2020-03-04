"Шахтер" громит "Днепр-1", забив четыре мяча за 23 минуты, но и Супряга без гола не ушел

Буквально в прошлом туре "Днепр-1" стал автором сенсации, заслуженно переиграв "Динамо" со счетом 3:1. И эта победа подарила днепрянам шанс все-таки ворваться в ТОП-6 УПЛ после 22 туров первой части чемпионата Украины. Однако сегодня крест на этих надеждах поставил лидер первенства "Шахтер", который разгромил команду Дмитрия Михайленко – 4:0. И теперь и от шестого места и "Колоса" днепряне отстают на четыре очка за тур до финиша стадии.

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Судьба этого матча была решена уже к 24-й минуте, когда на табло в Харькове горело 4:0 в пользу "Шахтера". А открыт счет был уже на четвертой минуте после розыгрыша углового: Тете навесил в штрафную, откуда головой точно пробил Кривцов.

Буквально через пять минут Адамюк после удара Мораеса срезал мяч в собственные ворота, что стало тревожным звоночком для "Днепра-1", который вышел на лидера чемпионата Украины без героя матча с "Динамо" – Владислав Супряга остался в запасе.

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Уже на 19 минуте Тайсон довел счет в матче до разгромного. Результативную передачу бразильцу отдал лучший бомбардир чемпионата Украины Жуниор Мораес, на счету которого 15 голов.

Евгений Коноплянка, которому Луиш Каштру доверил место в стартовом составе, на 23-й минуте удачно сыграл на добивании и установил на табло 4:0. Отметим, что 200 матч за "Шахтер" проводил сегодня бразильский защитник "горняков" Исмаили, который выступает за донецкий клуб с 2013 года. На данный момент на его счету 16 голов и 36 ассистов.

Долгое время казалось, что победа "горняков", которые после перерыва создали еще несколько опасных моментов, так и останется "сухой". Но под занавес второй половины Валерий Бондарь сыграл рукой в собственной штрафной, судья назначил пенальти и на 83 минуте гол престижа забил за "Днепр" вышедший на замену Супряга. 4:1 – и "Шахтер" реабилитировался за поражение от "Ворсклы".

Ранее мы сообщали, что "Мариуполь" разгромил "Ворсклу" в Премьер-лиге, заработал красную и приблизился к заветной шестерке.

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