"Шахтер" и "Арсенал" ведут реальные переговоры о переходе украинца и даже названа сумма

Уже этой зимой защитник "горняков" и сборной может переехать в Лондон

Николай Матвиенко / Фото: AFP

Как сообщает Sky Sports, донецкий "Шахтер" готов продать своего центрального защитника Николая Матвиенко в лондонский "Арсенал". Дело только в цене – "горняки" хотят получить за футболиста порядка 35 миллионов евро. Ранее мы писали, что за Матвиенко следят скауты "Манчестер Сити".

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Агент игрока заявил, что переговоры между "Арсеналом" и "Шахтером" ведутся вполне реально и что 23-летний защитник донецкого клуба переберется в Англию уже зимой. Отметим, что в текущем сезоне Николай Матвиенко провел за основную команду "Шахтера" 22 поединка, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Напомним, что Матвиенко – уроженец крымского города Саки. С 2015 года числится в "Шахтере", но отдавался в аренду в "Карпаты" и "Ворсклу". За сборную Украины сыграл уже 26 матчей, мячей пока что не забивал. Ранее Матвиенко поделился эмоциями от матча со сборной Сербией.

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