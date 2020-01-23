Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,98

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Шахтер" и "Арсенал" ведут реальные переговоры о переходе украинца и даже названа сумма

23 января, 20:19

Уже этой зимой защитник "горняков" и сборной может переехать в Лондон

Николай Матвиенко

Николай Матвиенко / Фото: AFP

Как сообщает Sky Sports, донецкий "Шахтер" готов продать своего центрального защитника Николая Матвиенко в лондонский "Арсенал". Дело только в цене – "горняки" хотят получить за футболиста порядка 35 миллионов евро. Ранее мы писали, что за Матвиенко следят скауты "Манчестер Сити".

Читайте также: Защитник "Шахтера" Матвиенко готов и забивать "Манчестер Сити", и играть в английской команде

Агент игрока заявил, что переговоры между "Арсеналом" и "Шахтером" ведутся вполне реально и что 23-летний защитник донецкого клуба переберется в Англию уже зимой. Отметим, что в текущем сезоне Николай Матвиенко провел за основную команду "Шахтера" 22 поединка, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Реклама

Смотрите, как Николай Матвиенко забивал донецкому "Олимпику"

В тренде
Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде
Конор Макгрегор

Напомним, что Матвиенко – уроженец крымского города Саки. С 2015 года числится в "Шахтере", но отдавался в аренду в "Карпаты" и "Ворсклу". За сборную Украины сыграл уже 26 матчей, мячей пока что не забивал. Ранее Матвиенко поделился эмоциями от матча со сборной Сербией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

переход футболист Шахтер Донецк Арсенал Лондон Николай Матвиенко трансфер

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" подписало бразильца с украинскими корнямиФутбол
"Динамо" – "Легия": видеотрансляция первого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу
"Динамо" – "Вардар": видеотрансляция третьего спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу
"В день, когда он отдыхал, погибло двое бойцов": украинский клуб уволил игрока за поездку в РоссиюЧУ по футболу
"Динамо" отсеяло двух скандальных форвардов: список Михайличенко на первый сбор-2020ЧУ по футболу
"Люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик?": Милевский возмущен мнением о себеЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...