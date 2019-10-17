"Шахтер" идет на сельский клуб без двух игроков основы

Донецкий "Шахтер" отправился в Харьков на матч 11-го тура чемпионата Украины против "Колоса" из Ковалевки без двух игроков основного состава. Лидер турнирной таблицы оставил вне заявки Тараса Степаненко и Манора Соломона. Украинец пропустит матч из-за перебора желтых карточек. О причине отсутствия израильтянина не сообщается.
Полностью заявка Шахтера на матч против "Колоса" выглядит следующим образом:
Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Богдан Бутко
Полузащитники: Алан Патрик, Маркос Антонио, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Евгений Коноплянка, Тете, Дентиньо, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат
Нападающие: Жуниор Мораес, Андрей Борячук
Ранее мы писали, что после скандала с "Динамо" в сельском клубе рассказали, как будут играть с "Шахтером". Тренер "Колоса" Руслан Костышин на матч с чемпионами готовит достойный "автобус" у своих ворот.
Как сообщалось ранее, "Колос" требует отменить скандальное удаление в матче с "Динамо". "Арбитр ошибся? Факт. Почему игрок и клуб должен страдать?" – заявил президент "Колоса" Андрей Засуха.
Смотрите, как "Колос" уступил "Динамо":
Смотрите, как "Шахтер" громит "Ворсклу":
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