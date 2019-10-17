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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" идет на сельский клуб без двух игроков основы

17 октября, 20:43

"Горняки" завершат первый круг Премьер-лиги матчем против дебютанта

"Шахтер" прилетел в Харьков

"Шахтер" прилетел в Харьков / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" отправился в Харьков на матч 11-го тура чемпионата Украины против "Колоса" из Ковалевки без двух игроков основного состава. Лидер турнирной таблицы оставил вне заявки Тараса Степаненко и Манора Соломона. Украинец пропустит матч из-за перебора желтых карточек. О причине отсутствия израильтянина не сообщается.

Полностью заявка Шахтера на матч против "Колоса" выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Богдан Бутко

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Полузащитники: Алан Патрик, Маркос Антонио, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Евгений Коноплянка, Тете, Дентиньо, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат

Нападающие: Жуниор Мораес, Андрей Борячук

Ранее мы писали, что после скандала с "Динамо" в сельском клубе рассказали, как будут играть с "Шахтером". Тренер "Колоса" Руслан Костышин на матч с чемпионами готовит достойный "автобус" у своих ворот.

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Как сообщалось ранее, "Колос" требует отменить скандальное удаление в матче с "Динамо". "Арбитр ошибся? Факт. Почему игрок и клуб должен страдать?" – заявил президент "Колоса" Андрей Засуха.

Смотрите, как "Колос" уступил "Динамо":

Смотрите, как "Шахтер" громит "Ворсклу":

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Тарас Степаненко Колос Ковалевка Манор Соломон

Источник: Сегодня|Спорт

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