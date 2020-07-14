Українська
$ 27,09
30,69

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Шахтер" – "Колос": онлайн-трансляция матча Премьер-лиги

14 июля, 09:51

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Чемпионы в предпоследнем туре встречаются с сельской командой, замыкающей верхнюю шестерку чемпионата Украины

В предпоследнем туре чемпионата Украины "Шахтер" сыграет с "Колосом" в Киеве на "Олимпийском". Матч состоится в среду, 15 июля, и начнется в 19:00. Мы проведем текстовый онлайн поединка "Шахтер" – "Колос" с фото, видео-повторами и комментариями ключевых моментов встречи.

"Шахтер" – "Колос"

Реклама

Обе команды в оставшихся до завершения чемпионата матчах не решают турнирных задач. "Горняки" доигрывают сезон в ранге чемпионов, а "Колос", первый сельский клуб в истории высшего дивизиона чемпионата Украины, точно останется на шестой позиции в турнирной таблице.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
30
25
3
2
76
24
52
78
Забитые 76
Пропущеные 24
Разница 52
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДинамоДинамоДин
30
17
5
8
62
32
30
56
Забитые 62
Пропущеные 32
Разница 30
Результаты последних матчей: Н П П В В
4
ДеснаДеснаДес
30
17
4
9
57
29
28
55
Забитые 57
Пропущеные 29
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
30
13
6
11
44
44
0
45
Забитые 44
Пропущеные 44
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н П П П
6
КолосКолосКол
30
9
2
19
31
57
-26
29
Забитые 31
Пропущеные 57
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
30
10
9
11
36
45
-9
39
Забитые 36
Пропущеные 45
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
31
9
6
16
27
46
-19
33
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: В В П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
9
16
24
50
-26
24
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П Н Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

"Шахтеру" через три недели предстоит доигрывать сезон в Лиге Европы. Команда дошла до 1/8 финала, где выиграла первый, выездной матч у "Вольфсбурга" (2:1). Теперь "горняки" примут немецкий клуб в Киеве 5 августа. А затем, в случае успеха, "Шахтер" отправится в Германию на решающие стадии еврокубка.

Прогноз на матч

Эксперты называют чемпионов большими фаворитами поединка. Коэффициент на победу "Шахтера" составляет всего 1.17, тогда как ставку на победу клуба из Ковалевки можно сделать с котировкой 14.50, а на ничью – 7.70.

Реклама

Таким образом, аналитики букмекерских контор подсчитали такую вероятность результата матча: победа "Шахтера" 81 процент, ничья 12 процентов, победа "Колоса" 7 процентов.

Что касается количества забитых мячей, то букмекеры прогнозируют их большое количество. С вероятностью в 67 процентов зрители у экранов будут вознаграждены тремя голами или даже больше. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен всего 1.39, а на "меньше 2,5 голов" можно поставить с котировкой 2.86

Где смотреть трансляцию

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть трансляцию можно на сервисе oll.tv. Повтор будет доступен ночью после матча на канале "Футбол 2" (в 04:10), а также на следующий день в 13:55 на канале "Футбол 1".

Смотрите, как "Шахтер" до карантина обыгрывал "Вольфсбург" в Лиге Европы:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

онлайн чемпионат Украины Шахтер Донецк Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболу
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
Финал Кубка Украины: онлайн матча
Финал Кубка Украины: онлайн матча "Динамо" – "Ворскла"Футбол
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участников
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участниковЧУ по футболу
"Шахтер" снова сильнее "Динамо": обзор победы "горняков" над киевлянамиФутбол
"Александрия" – "Динамо": онлайн-трансляция матчаЧУ по футболу
"Динамо" – "Шахтер" онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять