"Шахтер" – "Колос": онлайн-трансляция матча Премьер-лиги

В предпоследнем туре чемпионата Украины "Шахтер" сыграет с "Колосом" в Киеве на "Олимпийском". Матч состоится в среду, 15 июля, и начнется в 19:00. Мы проведем текстовый онлайн поединка "Шахтер" – "Колос" с фото, видео-повторами и комментариями ключевых моментов встречи.

"Шахтер" – "Колос"

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Обе команды в оставшихся до завершения чемпионата матчах не решают турнирных задач. "Горняки" доигрывают сезон в ранге чемпионов, а "Колос", первый сельский клуб в истории высшего дивизиона чемпионата Украины, точно останется на шестой позиции в турнирной таблице.

"Шахтеру" через три недели предстоит доигрывать сезон в Лиге Европы. Команда дошла до 1/8 финала, где выиграла первый, выездной матч у "Вольфсбурга" (2:1). Теперь "горняки" примут немецкий клуб в Киеве 5 августа. А затем, в случае успеха, "Шахтер" отправится в Германию на решающие стадии еврокубка.

Прогноз на матч

Эксперты называют чемпионов большими фаворитами поединка. Коэффициент на победу "Шахтера" составляет всего 1.17, тогда как ставку на победу клуба из Ковалевки можно сделать с котировкой 14.50, а на ничью – 7.70.

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Таким образом, аналитики букмекерских контор подсчитали такую вероятность результата матча: победа "Шахтера" 81 процент, ничья 12 процентов, победа "Колоса" 7 процентов.

Что касается количества забитых мячей, то букмекеры прогнозируют их большое количество. С вероятностью в 67 процентов зрители у экранов будут вознаграждены тремя голами или даже больше. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен всего 1.39, а на "меньше 2,5 голов" можно поставить с котировкой 2.86

Где смотреть трансляцию

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть трансляцию можно на сервисе oll.tv. Повтор будет доступен ночью после матча на канале "Футбол 2" (в 04:10), а также на следующий день в 13:55 на канале "Футбол 1".

Смотрите, как "Шахтер" до карантина обыгрывал "Вольфсбург" в Лиге Европы:

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