Українська
$ 27,75
32,81

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Шахтер" мог бы бороться за титул в Португалии": мнение известного тренера

8 сентября, 21:06

Елена Павлова Елена Павлова

Также Луиш Каштру отметил, что было бы фантастически играть на "Донбасс Арене"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о переходе в донецкую команду, свою работу в клубе и потенциале "горняков" в европейском чемпионате. Ранее мы сообщали, что тренер чемпионов Украины готов плакать и считает своим кумиром легенду "МЮ".

"Когда я в 54 ушел из "Порту", понял, что мне не 34 и нужно инвестировать в настоящее – двигаться очень быстро. Поэтому я переходил из клуба в клуб быстро, а когда мне позвонили и рассказали об интересе из Украины, я сказал, что любую ситуацию надо оценить: от районной команды до лучшего клуба мира. Мое уважение к футболу строится так. Когда ты проходишь с самого низа, то очень ценишь все происходящее. Для меня двери, открывшиеся в "Шахтер", – шаг вперед, и я всегда ожидаю, что произойдет что-то хорошее", – рассказал Каштру в программе "Правила жизни" в Shakhtar Club.

Реклама

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Читайте также: "Когда пропускаешь третий мяч на 89 минуте, то умираешь": главные матчи "Шахтера" в сезоне

Также 59-летний португальский специалист рассказал о работе в клубе. И сейчас он уверен, что "Шахтер" мог бы побороться за чемпионство и в Португалии:

"Когда за спиной нет титулов, всегда есть сомнение: смогу ли? Но тогда я чувствовал уверенность в себе, я был мотивирован. Меня спрашивали: а мог бы "Шахтер" побороться за титул в Португалии? Я сказал, что вне всяких сомнений. "Шахтер" – это кандидат на победу в Примейра-лиге наряду с "Бенфикой" и "Порту". Конечно, если бы была возможность играть на "Донбасс Арене" – это было бы фантастически. Однако команда, как и я, далеко от своего дома, и это ответственность, возложенная на нас. На стадионе может быть 5–6 тысяч, но я верю, что огромное количество людей поддерживает "Шахтер".

Реклама

Также недавно Каштру рассказал о самом желанном подарке на день рождения.

Смотрите также, что говорил Сергей Палкин о матче с "Вольфсбургом" и работе Каштру

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер чемпионат Украины Шахтер Донецк чемпионат Португалии правила жизни Луиш Каштру
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Стадион для
Стадион для "Царя": экскурсия по новой арене сельского "Колоса"Футбол
Футболист
Футболист "Динамо", которого отдали в "Днепр-1", высказался о ЛуческуЧУ по футболу
Луческу в селе отомстил за Михайличенко:
Луческу в селе отомстил за Михайличенко: "Динамо" на новой арене обыграло "Колос"Футбол
Киевское
Киевское "Динамо" запустит свой телеканал, а матчи чемпионата покажет еще на одной "кнопке"ЧУ по футболу
Вспышка коронавируса в клубе украинской Премьер-лиги: матч с
Вспышка коронавируса в клубе украинской Премьер-лиги: матч с "Шахтером" под угрозойЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять