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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" объявил список спарринг-партнеров на втором сборе в Турции

31 января, 16:27

Команда Луиша Каштру проведет четыре матча

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" огласил календарь товарищеских матчей во время второго тренировочного сбора в Турции. Команда проведет четыре матча.

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  • 5 февраля, 10:30. "Македония ГП" (5-е место чемпионата Северной Македонии)
  • 5 февраля, 16:00. "Сендерйюске" (11-е место чемпионата Дании)
  • 8 февраля, 16:00. "Олимпия" (лидер чемпионата Словении)
  • 9 февраля, 09:00. "Вентспилс" (3-е место чемпионата Латвии)

Второй сбор горняков стартует 2 февраля. Добавим, что на первом сборе в Турции "Шахтер" обыграл "Лех" и "Словацко", сыграл вничью с "Войводиной" и уступил "Пролетеру".

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Ранее мы писали, что в украинском футболе составили список из 10 матчей с применением VAR. Из десяти поединков систему видеоконтроля пять раз применят на играх "Динамо".

Кстати, "Шахтер" – первый после "Ливерпуля" – рейтинг отрыва лидеров в ТОП-10 лиг Европы. Только у команды Юргена Клоппа больший отрыв от преследователей по чемпионату, чем у "горняков"

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Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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