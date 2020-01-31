"Шахтер" объявил список спарринг-партнеров на втором сборе в Турции

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" огласил календарь товарищеских матчей во время второго тренировочного сбора в Турции. Команда проведет четыре матча.

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5 февраля, 10:30. "Македония ГП" (5-е место чемпионата Северной Македонии)

5 февраля, 16:00. "Сендерйюске" (11-е место чемпионата Дании)

8 февраля, 16:00. "Олимпия" (лидер чемпионата Словении)

9 февраля, 09:00. "Вентспилс" (3-е место чемпионата Латвии)

Второй сбор горняков стартует 2 февраля. Добавим, что на первом сборе в Турции "Шахтер" обыграл "Лех" и "Словацко", сыграл вничью с "Войводиной" и уступил "Пролетеру".

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Ранее мы писали, что в украинском футболе составили список из 10 матчей с применением VAR. Из десяти поединков систему видеоконтроля пять раз применят на играх "Динамо".

Кстати, "Шахтер" – первый после "Ливерпуля" – рейтинг отрыва лидеров в ТОП-10 лиг Европы. Только у команды Юргена Клоппа больший отрыв от преследователей по чемпионату, чем у "горняков"

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Динамо" в осенней части сезона

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