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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" обыграл "Верес" в спарринге перед Лигой Европы

29 июля, 12:44

Александр Трикиша Александр Трикиша

Победу команде Луиша Каштру принесли голы Тете и Манора Соломона

Донецкий "Шахтер" обыграл "Верес" из Ровного со счетом 2:0 в товарищеском матче. Голами во втором тайме отметились Тете и Манор Соломон. "Горняки" продолжают подготовку к рестарту Лиги Европы, где команде Луиша Каштру предстоит сыграть уже в начале августа.

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Напомним, что 5 августа "Шахтеру" предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". В первом поединке еще в марте "горняки" одержали победу со счетом 2:1. Ответный поединок пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский".

Обзор первого матча "Вольфсбург" – "Шахтер":

Три дня назад "Шахтер" в спарринге обыграл лидера Второй лиги "Полесье" из Житомира со счетом 4:1. У чемпиона отличились Майкон, Артем Бондаренко, Евгений Коноплянка и Тете.

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Отметим, что из-за коронавируса "Верес" пока не провел ни одного официального матча в 2020 году, так как розыгрыш Второй лиги был завершен досрочно. Клуб из Ровно занял третье место в турнирной таблице и в августе сыграет в стыковых матчах за право играть в Первой лиге с 16-й командой второго по силе дивизиона Украины.

Смотрите, как "Шахтер" играл в чемпионате Украины:

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товарищеский матч Шахтер Донецк Верес Ровно

Источник: Сегодня|Спорт

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