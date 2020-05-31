"Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо" в первом "Класико" после карантина: видео голов

В чемпионате Украины по футболу, который возобновился после более чем 2-месячной паузы, состоялось противостояние грандов – "Шахтер" принимал на пустом НСК "Олимпийский" "Динамо". Пропустив первыми, дончане тем не менее добыли волевую и безоговорочную победу со счетом – 3:1. Мы вели онлайн матча "Шахтер" – "Динамо".Игры УПЛ в прямом эфире можно смотреть на сервисе oll.tv.

На 19-й минуте "Динамо" удалось забить гол. Отличился Сидорчук. Однако взятию ворот дончан предшествовал фол киевлянина Попова на Степаненко, и после просмотра VAR судья Екатерина Монзуль отменила гол.

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Однако на 38-й минуте "Динамо" забило уже по всем правилам – эффектную передачу Цитаишвили в прыжке ударом головой замкнул Буяльский. Казалось, для киевлян все идет как по маслу.

Гол Буяльского

Но не тут то было. Уже спустя минуту Марлос сравнял счет. В середине второго тайма украинский бразилец "Шахтера", за которым не уследило "Динамо", оформил дубль, сделав счет 2:1 в пользу "горняков". А вскоре вышедший на замену у дончан Маркос Антонио добил киевлян третьим голом – в итоге, победа "Шахтера" 3:1.

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Дубль Марлоса и гол Маркоса Антонио

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Шахтер – Динамо – 3:1

Голы: Марлос, 39, 67, Маркос Антонио, 74 – Буяльский, 38

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик (Коноплянка, 84) – Марлос (Тете, 76), Коваленко (Маркос Антонио, 53), Тайсон (Соломон, 85) – Мораес (Фернандо, 76)

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Цитаишвили (Караваев, 77), Буяльский (Дуэлунд, 88), Вербич – Русин (Де Пена, 77)

Предупреждения: Исмаили, Коваленко – Попов

Благодаря этой победе "Шахтер" оторвался от преследователей уже на 16 очков. Учитывая, что до финиша первенства остается 8 туров, уже вскоре "горняки" могут оформить досрочное чемпионство. Тогда как "Динамо" остается за пределами зоны Лиги чемпионов, занимая в турнирной таблице УПЛ четвертое место. У киевлян столько же очков, как у "Зари" и "Десны", но команда Алексея Михайличенко проигрывает им по личным встречам.

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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