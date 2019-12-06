"Шахтер" – "Олимпик": букмекеры не верят в гостей

Мораес забил один из трех мячей "Олимпику" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В пятницу, 6 декабря, "Шахтер" и "Олимпик" откроют программу 17 тура чемпионата Украины. Букмекеры дали прогноз, кто сможет одержать победу в донецком дерби. Трансляцию поединка "Шахтер" – "Олимпик" можно будет смотреть на нашем сайте.

В предыдущем туре "горняки" неожиданно потеряли очки в матче с "Мариуполем", сыграв вничью. Перед донецким дерби "Шахтер" имеет некоторые кадровые проблемы. Под вопросом участие в игре Марлоса.

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"Олимпик" в предыдущей игре дал достойный бой киевскому "Динамо". Хотя "бело-синие" и выиграли с убедительным счетом 3:1, долгое время "Динамо" не удавалось огорчить голкипера "Олимпика".

На эту игру фаворитом поединка считают команду Луиша Каштру. Победу хозяев оценивают в 1.09, тогда как на успех гостей можно поставить с коэффициентом 20.00. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 11.50.

Ранее мы писали, что свой прогноз на матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Атланта" дал Андрей Воробей. Легендарный нападающий "горняков" уверен, что в последнем туре "Шахтеру" нужно все ставить на кон и выигрывать.

Смотрите обзор матча "Манчестер Сити" — "Шахтер" – 1:1

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