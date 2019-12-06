"Шахтер" – "Олипик": где смотреть поединок чемпионата Украины

Поединок пройдет в Харькове на ОСК "Металлист"

Шахтер - Олимпик / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В пятницу, 6 декабря, лидер чемпионата Украины "Шахтер" в донецком дерби примет "Олимпик" в рамках 17 тура УПЛ. Поединок начнется в 19:00. Смотреть онлайн "Шахтер" – "Олимпик" можно на нашем сайте.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале "Футбол 1"

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После 16 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Горняки" набрали 44 очка из 48 возможных. "Олимпик" занимает седьмое место, имея в активе 18 очков.

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В матче первого круга "Шахтер" разгромил "Олимпик" на выезде со счетом 4:0.

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Напомним, что в 16-м туре "Шахтера" сенсационно потерял очки в матче с "Мариуполем".

Ранее мы писали, что свой прогноз на матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Аталанта" дал Андрей Воробей. Легендарный нападающий "горняков" уверен, что в последнем туре "Шахтеру" нужно все ставить на кон и выигрывать.

Смотрите обзор матча УПЛ "Мариуполь" – "Шахтер" – 1:1

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