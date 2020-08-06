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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" отдал в аренду мегапопулярного футболиста, удивляющего трюками с мячом

6 августа, 14:45

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

19-летний Михаил Мудрик входит в пятерку самых популярных украинских игроков по количеству подписчиков в Instagram

Один из самых популярных украинских футболистов, если смотреть по количеству подписчиков в социальных сетях, следующий сезон проведет в "Десне". Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик на правах аренды перешел в черниговский клуб. Соглашение 19-летнего футболиста с "Десной" рассчитано на один сезон.

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В рейтинге украинских спортсменов по количеству подписчиков в Instagram Мудрик занимает 15-е место – у него 184 тысячи персональный фанатов. При этом, если брать только футболистов и только действующих, то Мудрик – на пятом месте после Зинченко, Коноплянки, Лунина и Ярмоленко.

Молодой футболист выкладывает в соцсети короткие ролики, в которых удивляет своей техникой владения мячом.

INSTAGRAM

Михаил Мудрик – выпускник Академии "Шахтера". В 2018 году он стал чемпионом Украины с командой U17. Выступал за молодежный состав "оранжево-черных", с командой U19 принял участие в двух розыгрышах Юношеской лиги УЕФА. Осенью 2018-го Мудрик дебютировал за главную команду в кубковом матче с "Олимпиком" (3:2) в возрасте 17 лет и стал первым футболистом "Шахтера", родившимся в новом тысячелетии (5 января 2001 года).

В сезоне-2018/19 Михаил на правах аренды выступал за "Арсенал-Киев" (провел 10 поединков в Премьер-лиге). А в концовке ЧУ-2019/20 футболист дебютировал уже в составе "Шахтера": Луиш Каштру выпускал Мудрика в матчах с "Десной" (4:2), "Колосом" (2:0) и "Александрией" (2:2), сообщает сайт "Шахтера".

INSTAGRAM
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Напомним, что вчера "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл "Вольфсбург" (3:0) и пробился в четвертьфинал турнира.

Читайте также: "Шахтер" уничтожил "Вольфсбург" в Киеве – три гола забиты за пять минут (видео)

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аренда чемпионат Украины Шахтер Донецк трансферы Десна Чернигов Михаил Мудрик

Источник: Сегодня|Спорт

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