"Шахтер" перед отпуском снял скальп с "Зари" в чемпионате Украины

"Горняки" ушли на зимний отдых без единого поражения в Премьер-лиге

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" уходит на зимний отпуск в хорошем настроении. В центральном матче 18-го тура чемпионата Украины "горняки" на "Славутич-Арене" в Запорожье обыграли ближайшего преследователя в турнирной таблице луганскую "Зарю". Мы проводили онлайн матча "Заря" – "Шахтер".

В первом тайме первым номером играли хозяева поля, но из шести ударов лишь один оказался в створ ворот. После перерыва уже "горняки" перехватили инициативу и тут же открыли счет – отличился лучший бомбардир текущего чемпионата Жуноир Мораес.

Лидировать в счете "Шахтеру" долго не получилось – спустя семь минут арендованный у "Динамо" Богдан Леднев реализовал свой момент.

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Тем не менее, в концовке встречи снова выстрелили гости – вышедший на замену Тете включил скорость и после контракта с Махарадзе оказался на газоне, главный арбитр посчитал, что было нарушение правил и назначил пенальти, который легко реализовал Марлос. В оставшееся время луганчане так и не создали момента, чтобы сравнять счет.

"Заря" – "Шахтер" – 1:2

Голы: Леднев (61) – Мораес (54), Марлос (84, пен)

"Заря": Махарадзе, Абу-Ханна, Вернидуб, Тымчик, Леднев, Кочергин, Лунев (Русин, 58), Юрченко, Кабаев, Михайличенко, Иванисеня.

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Коноплянка, Марлос, Коваленко (Тете, 64), Мораес.

Предупреждения: Михайличенко (3), Марлос (12), Алан Патрик (46), Абу-Ханна (50), Леднев (58), Мораес (72), Иванисеня (83), Тымчик (90)

Напомним, что посреди недели "Шахтер" проиграл "Аталанте" в Лиге чемпионов и вылетел в Лигу Европы. "Горняки" остались единственным представителем еврокубков от Украины после сенсационного провала "Динамо".

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