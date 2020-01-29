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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" потерпел первое поражение на сборах в Турции

29 января, 11:54

"Горняки" минимально уступили сербскому "Пролетеру"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" уступил сербскому "Пролетеру" на сборе в Турции. Единственный гол в матче на 50-й минуте забил Радинович. Этот спарринг стал для "горняков" третьим в Турции – ранее подопечные Луиша Каштру обыграли польский "Лех" (1:0) и сыграли вничью с сербской "Войводиной" (1:1).

"Шахтер" – "Пролетер" – 0:1
Гол: Радинович (50)

"Шахтер": Шевченко (Трубин, 46), Кирюханцев, Кривцов (Матвиенко, 44), Муравский, Сиприано, Маркос Антонио, Бондаренко, Тете, Дентиньо, Вакула (Мудрик, 46), Сикан (Фернандо, 62).

Все матчи "Шахтера" на сборе в Белеке

25 января, 16:00. "Шахтер" – "Лех" (Польша) – 1:0

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26 января, 16:30. "Шахтер" – "Войводина" (Сербия) – 1:1

29 января, 09:45. "Шахтер" – "Пролетер" (Сербия) – 0:1

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30 января, 09:00. "Шахтер" – "Словацко" (Чехия)

Смотрите видео голов спарринга "Шахтер" – "Войводина":

Смотрите видео голов матча "Шахтер" – "Лех":

Ранее мы писали, что первый бразилец "Шахтера" получил тренерскую лицензию: смотрите, как сейчас выглядит Брандао. Документ, выданный бывшему форварду "горняков", позволяет ему быть главным тренером в клубах низших лиг.

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Источник: Сегодня|Спорт

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