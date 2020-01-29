"Шахтер" потерпел первое поражение на сборах в Турции

Донецкий "Шахтер" уступил сербскому "Пролетеру" на сборе в Турции. Единственный гол в матче на 50-й минуте забил Радинович. Этот спарринг стал для "горняков" третьим в Турции – ранее подопечные Луиша Каштру обыграли польский "Лех" (1:0) и сыграли вничью с сербской "Войводиной" (1:1).
"Шахтер" – "Пролетер" – 0:1
Гол: Радинович (50)
"Шахтер": Шевченко (Трубин, 46), Кирюханцев, Кривцов (Матвиенко, 44), Муравский, Сиприано, Маркос Антонио, Бондаренко, Тете, Дентиньо, Вакула (Мудрик, 46), Сикан (Фернандо, 62).
Все матчи "Шахтера" на сборе в Белеке
25 января, 16:00. "Шахтер" – "Лех" (Польша) – 1:0
26 января, 16:30. "Шахтер" – "Войводина" (Сербия) – 1:1
29 января, 09:45. "Шахтер" – "Пролетер" (Сербия) – 0:1
30 января, 09:00. "Шахтер" – "Словацко" (Чехия)
Смотрите видео голов спарринга "Шахтер" – "Войводина":
Смотрите видео голов матча "Шахтер" – "Лех":
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