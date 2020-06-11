Первое "золото": "Шахтер" прервал доминирование "Динамо" в чемпионате Украины 18 лет назад голом Белика

Сегодня особенный день в истории донецкого "Шахтера". 11 июня 2002 года команда впервые стала чемпионом Украины, прервав многолетнюю гегемонию киевского "Динамо". Напомним, первым чемпионом независимой Украины в 1992 году стала симферопольская "Таврия", после чего девять лет подряд "золото" доставалось динамовцам. К слову, в этот день восемь лет назад сборная Украины выиграла единственный матч Евро.

Для победы в Высшей лиге "горнякам" нужно было в последнем туре обыграть на выезде "Закарпатье". В то время ужгородская команда была фактически фарм-клубом "Динамо", а возглавлял ее Юрий Калитвинцев. Тем не менее "Шахтер" своего добился. Единственный мяч забил форвард Алексей Белик после прострела с фланга Анатолия Тимощука – 1:0.

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Тренировал тогда донецкий коллектив итальянец Невио Скала, а у руля "Динамо" стал Алексей Михайличенко. Месяцем ранее, 13 мая, умер многолетний наставник киевлян Валерий Лобановский, после чего командой руководили его ученики.

В том же году "горняки" взяли и Кубок страны, обыграв в финале киевлян – 3:2. С тех пор "Шахтер" уже 12 раз становился чемпионом Украины и очередной раз близок к завоеванию золотых наград.

Вашему вниманию – результаты 25-го тура чемпионата Украины и турнирная таблица.

Смотрите, как нынешний "Шахтер" обыгрывает "Динамо" в чемпионате Украины

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