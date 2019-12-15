"Шахтер" продлил контракт с Жуниором Мораесом

Жуниор Мораес

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Донецкий "Шахтер" продлил контракт с лучшим бомбардиром клуба Жуниором Мораесом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин. Новое соглашение будет рассчитано еще на два года. Предыдущее соглашение заканчивалось следующим летом.

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"Клуб подписал новый двухлетний контракт с Мораесом. Жуниор два сезона подряд является лучшим бомбардиром УПЛ. По итогам 2019 года – он вошел в символическую сборную игроков украинского чемпионата. Голевое чутье, командная работа и заряженность на борьбу выделяют игрока и делают одним из лучших нападающих Украины. Мораес большой профессионал и я уверен – в следующие два года он поможет нам завоевать новые титулы и трофеи", – написал Палкин.

Мораес перешел в "Шахтер" летом 2018 года на правах свободного агента из "Динамо". В прошлом сезоне он наколотил 26 мячей во всех турнирах, а в текущем на его счету уже 17 результативных ударов. Ранее мы писали, что Жуниор Мораес быстрее всех забил 90 голов в чемпионате Украины.

Смотрите, как Жуниор Мораес забивает за "Шахтер":

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