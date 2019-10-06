"Шахтер" продлит свою суперсерию: прогноз на матч Премьер-лиги с "Днепром"

Эксперты дают вероятность 82 процента на то, что лидеры чемпионата Украины одержат десятую подряд победу

"Шахтер" - большой фаворит матча с "Днепром" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Чемпион Украины и лидер сезона 2019/20 "Шахтер" в воскресенье в матче десятого тура Премьер-лиги на выезде сыграет с командой "Днепр-1". Поединок на "Днепр-Арене" начнется в 14:00, а на нашем сайте доступна видеотрансляция матча "Днепр" – "Шахтер". Сможет ли команда Луиша Каштру, идущая в ЧУ без потерь, одержать десятую победу кряду?

Эксперты называют "горняков" большими фаворитами поединка. Коэффициент на победу "Шахтера" равен 1.16, тогда как ставку на победу "Днепр-1" можно сделать с котировкой 17.0, а на ничью – 7.50. Таким образом, аналитики дают такую вероятность исхода: победа "Днепра" 5 процентов, ничья 13 процентов, победа "Шахтера" 82 процента.

Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей на "Днепр-Арене". "Тотал" (сумма голов двух команд) матча составляет 3 гола, и котировка на "больше" равна 1.85, на "меньше" – 1.95. Это означает, что эксперты ожидают три и более гола в сегодняшнем поединке.

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Также в воскресенье свой матч проведет главный конкурент "Шахтера" на внутренней арене. Онлайн "Колос" – "Динамо" с фото и видео-повторами голов будет доступен на нашем сайте с 17:00.

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Напомним, что на этой неделе во втором туре Лиги чемпионов "Шахтер" обыграл "Аталанту":

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