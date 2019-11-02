"Шахтер" разгромил "Карпаты" и закрепился на первом месте

Шахтер - Карпаты

"Шахтер" в 13-м туре премьер-лиги сыграл на выезде с "Карпатами". Для команды Каштру этот поединок оказался довольно результативным. Гости забили три безответных мяча.

Своим дебютным голом отличился Андрей Борячук. Форвард на 10-й минуте открыл счет, воспользовавшись ошибкой Романа Пидкивки.

На 58-й минуте Виктор Коваленко удвоил счет после подачи с углового. Через семь минут Тете дальним ударом сделал счет разгромным.

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Таким образом, "Шахтер" добыл 12-ю победу в чемпионате и сохранил первую позицию. "Карпаты" с 10 балами расположились на 10 строчке.

Кстати, названо имя бразильца из "Шахтера", который точно не сыграет в следующем дерби с "Динамо" Киев. Стало известно о решениях контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Среди прочих они затрагивают одного из основных игроков "Шахтера".

Как мы писали ранее, появилась реакция игрока "Шахтера", удаленного в кубковом матче с "Динамо". "Если брать пятибалльную систему, судейство было на единицу, и то не наскребем. Это левый судья вообще, перепуганный", – заявил Тарас Степаненко.

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли в матче за Суперкубок Украины:

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