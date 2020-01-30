"Шахтер" с травмой самого дорогого игрока и голом со скамейки обыграл чешский "Словацко"

У Исмаили возникли проблемы с локтем, а Коваленко забил сразу после выхода на замену

Исмаили / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" провел заключительный товарищеский матч на первом турецком сборе. Команда Луиша Каштру обыграла шестой клуб чемпионата Чехии "Словацко" со счетом 1:0. Напомним, накануне в Турции "Шахтер" проиграл сербскому "Пролетеру" 0:1.

Победный мяч "Шахтера" в ворота "Словацко" на 56-й минуте забил Виктор Коваленко, который буквально перед этим вступил в игру со скамейки запасных. Полузащитник переправил мяч в пустые ворота соперника после передачи Сергея Болбата.

Видео победного гола Коваленко

"Шахтер" – "Словацко" (Чехия) – 1:0

Гол: Коваленко (57)

"Шахтер": Пятов – Болбат (Кирюханцев, 87), Хочолава, Матвиенко, Исмаили (Бондарь, 36) – Степаненко (Маркос Антонио, 75), Алан Патрик – Марлос (Тете, 75), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 56) – Мораес (Сикан, 82)

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Отметим, что защитник "Шахтера" Исмаили, которого портал Transfermarkt называет самым дорогостоящим игроком "горняков" (19 млн евро), получил повреждение в первом тайме матча против "Словацко". Бразилец не смог продолжить встречу, и на 36-й минуте его заменил Бондарь. Как оказалось, у Исмаили возникли проблемы с локтем.

Медицинский штаб "Шахтер" сообщил, что игрок забил нерв, благо, серьезного повреждения нет. По информации "Футбол News", Исмаили решили заменить из-за товарищеского статуса матча.

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