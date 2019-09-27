"Шахтер" сделал большой шаг в борьбе за чемпионство": Воробей поделился мнением об игре с "Ворсклой"

Андрей Воробей / Фото: Канал Футбол

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Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей поделился своими мыслями накануне поединка чемпионата Украины "Шахтер" – "Ворскла".

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"Ротация будет, но не думаю, что она будет слишком большой, и мы увидим весь состав из молодежи. Да, очковый запас сейчас позволяет "Шахтеру" идти на кадровые эксперименты и проверить в деле ближайший резерв, но все-таки "Ворскла" – довольно серьезный соперник, к которому должно быть уважение. Несмотря на матч с "Аталантой" во вторник, "Шахтер" должен сыграть с "Ворсклой" преимущественно основным составом", – отметил Воробей.

Также форвард поделился мнением о том, сможет ли "Шахтер" пройти весь чемпионат без поражений.

"Впереди еще много матчей. И где-то "Шахтер" будет терять очки, будут поражения. Будет еще много матчей с серьезными соперниками, много матчей с "Динамо". Но если говорить о борьбе за чемпионство, то, конечно, "Шахтер" сделал очень большой шаг к нему. С победой в чемпионате поздравлять их еще преждевременно, но отрыв от "Динамо" сейчас дает "Шахтеру" большое преимущество", – добавил эксперт.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Ворскла" пройдет в пятницу, 27 сентября, на ОСК "Металлист" в Харькове

Как мы писали ранее, между "Динамо" и "Шахтером" сохраняется пропасть в турнирной таблице УПЛ. Несмотря на победу в отложенной игре с мариупольцами, киевляне отстают от "горняков" на 10 очков.

Смотрите, как "Шахтер" громил "Ворсклу" в прошлом сезоне

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