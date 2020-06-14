"Шахтер" сделал еще один шаг к чемпионству, сломив сопротивление "Колоса" на "Олимпийском"

В воскресенье в украинской Премьер-лиге проходят еще два поединка. Смотрите расписание, результаты и трансляции 26-го тура чемпионата Украины. В обоих встречах играют команды из первой шестерки УПЛ.

На столичном НСК "Олимпийский" "Колос" сражался с "Шахтером" – лидером турнира и чемпионом страны. Наш сайт вел онлайн матча "Колос" – "Шахтер". Сельская команда, занимающая шестое место, дала донецкому коллективу неплохой бой.

Перед стартовым свистком игроки "Шахтера" трогательно поддержали Исмаили, выбывшего из строя до конца года. До перерыва соперники мячей не забивали. Вашему вниманию – лучшие моменты первого тайма.

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А уже на третьей минуте второй половины встречи произошел решающий эпизод. Сработала бразильская связка футболистов сборной Украины: Марлос вывел Мораеса на свидание с голкипером – и нападающий своим шансом воспользовался на все сто. Смотрите видео гола.

"Колос" не собирался сдаваться и создал несколько неплохих моментов возле владений 18-летнего Анатолия Трубина. Однако вратарь и команда не позволили мячу влететь в сетку. Таким образом, "Шахтер" победил со счетом 1:0, набрал 68 очков и восстановил отрыв от "Динамо" в 16 пунктов.

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Узнайте, где смотреть матч "Александрия" – "Десна" в чемпионате Украины. Начало – в 19:30 в воскресенье.

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