"Шахтер" сродни Усику: но букмекеры не исключают, что "Динамо" еще может выиграть чемпионат

После победы "Шахтера" над "Динамо" в четырнадцатом туре чемпионата Украины букмекеры обновили котировки на выигрыш "золота" Премьер-лиги. Несмотря на гигантский отрыв "горняков" в 12 очков от "Зари" и в 13 очков от "Динамо" с "Десной", аналитики считают, что чемпионская интрига в украинском сезоне-2019/2020 еще жива. Правда, ее пульс едва прощупывается и вот-вот исчезнет.
Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)
По оценкам букмекеров, "Шахтер" – еще не на сто процентов чемпион. Поставив на завоевание "золота" "горняками", еще даже можно заработать. Правда, сущие копейки. На одном долларе, поставленном на чемпионство дончан сейчас, можно "поднять" один цент.
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Коэффициент на то, что "Шахтер" станет чемпионом Украины-2020, равен 1.01. Кстати, аналогичные котировки были на победу Александра Усика в его дебютном поединке в супертяжах против Чазза Уизерспуна, который украинец выиграл техническим нокаутом.
При этом у букмекеров нет отдельной линии на обладателя серебряных медалей чемпионата Украины и путевки в Лигу чемпионов. Однако, исходя из котировок на чемпионство (12.00 на "Динамо", 100.0 – на "Зарю" и "Десну"), аналитики не сомневаются, что ниже второго места "Динамо" Алексея Михайличенко по итогам национального первенства не опустится. Хотя по состоянию на сейчас киевляне в турнирной таблице УПЛ занимают лишь четвертую строчку.
Котировки на чемпиона Украины-2019/2020
- Шахтер Донецк 1.01
- Динамо Киев 12.00
- Десна Чернигов 100
- Заря Луганск 100
- ФК Александрия 200
- ФК Мариуполь 500
- Ворскла Полтава 500
- Колос Ковалевка 500
- Олимпик Донецк 500
- Карпаты Львов 500
- ФК Львов 500
- СК Днепр 1500
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