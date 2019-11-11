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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" сродни Усику: но букмекеры не исключают, что "Динамо" еще может выиграть чемпионат

11 ноября, 12:36

Несмотря на гигантский отрыв "горняков" от преследователей, их чемпионство еще не называют стопроцентным

"Шахтер" vs "Динамо"

"Шахтер" vs "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После победы "Шахтера" над "Динамо" в четырнадцатом туре чемпионата Украины букмекеры обновили котировки на выигрыш "золота" Премьер-лиги. Несмотря на гигантский отрыв "горняков" в 12 очков от "Зари" и в 13 очков от "Динамо" с "Десной", аналитики считают, что чемпионская интрига в украинском сезоне-2019/2020 еще жива. Правда, ее пульс едва прощупывается и вот-вот исчезнет.

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

По оценкам букмекеров, "Шахтер" – еще не на сто процентов чемпион. Поставив на завоевание "золота" "горняками", еще даже можно заработать. Правда, сущие копейки. На одном долларе, поставленном на чемпионство дончан сейчас, можно "поднять" один цент.

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Коэффициент на то, что "Шахтер" станет чемпионом Украины-2020, равен 1.01. Кстати, аналогичные котировки были на победу Александра Усика в его дебютном поединке в супертяжах против Чазза Уизерспуна, который украинец выиграл техническим нокаутом.

При этом у букмекеров нет отдельной линии на обладателя серебряных медалей чемпионата Украины и путевки в Лигу чемпионов. Однако, исходя из котировок на чемпионство (12.00 на "Динамо", 100.0 – на "Зарю" и "Десну"), аналитики не сомневаются, что ниже второго места "Динамо" Алексея Михайличенко по итогам национального первенства не опустится. Хотя по состоянию на сейчас киевляне в турнирной таблице УПЛ занимают лишь четвертую строчку.

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Котировки на чемпиона Украины-2019/2020

  • Шахтер Донецк 1.01
  • Динамо Киев 12.00
  • Десна Чернигов 100
  • Заря Луганск 100
  • ФК Александрия 200
  • ФК Мариуполь 500
  • Ворскла Полтава 500
  • Колос Ковалевка 500
  • Олимпик Донецк 500
  • Карпаты Львов 500
  • ФК Львов 500
  • СК Днепр 1500

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Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
14
13
1
0
40
6
34
40
Забитые 40
Пропущеные 6
Разница 34
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
14
8
4
2
29
12
17
28
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
8
3
3
21
8
13
27
Забитые 21
Пропущеные 8
Разница 13
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДинамоДинамоДин
14
8
3
3
28
9
19
27
Забитые 28
Пропущеные 9
Разница 19
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
14
7
3
4
17
14
3
24
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В Н П В
6
МариупольМариупольМар
14
4
5
5
14
21
-7
17
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П В В Н
7
ОлимпикОлимпикОли
14
4
3
7
12
23
-11
15
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: Н В В В П
8
КолосКолосКол
14
4
2
8
10
27
-17
14
Забитые 10
Пропущеные 27
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П П
9
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
3
8
14
22
-8
12
Забитые 14
Пропущеные 22
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
14
2
5
7
11
21
-10
11
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
14
3
2
9
10
24
-14
11
Забитые 10
Пропущеные 24
Разница -14
Результаты последних матчей: В П П Н Н
12
ВорсклаВорсклаВор
14
2
2
10
9
28
-19
8
Забитые 9
Пропущеные 28
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П Н

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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