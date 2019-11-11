"Шахтер" сродни Усику: но букмекеры не исключают, что "Динамо" еще может выиграть чемпионат

Несмотря на гигантский отрыв "горняков" от преследователей, их чемпионство еще не называют стопроцентным

"Шахтер" vs "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После победы "Шахтера" над "Динамо" в четырнадцатом туре чемпионата Украины букмекеры обновили котировки на выигрыш "золота" Премьер-лиги. Несмотря на гигантский отрыв "горняков" в 12 очков от "Зари" и в 13 очков от "Динамо" с "Десной", аналитики считают, что чемпионская интрига в украинском сезоне-2019/2020 еще жива. Правда, ее пульс едва прощупывается и вот-вот исчезнет.

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

По оценкам букмекеров, "Шахтер" – еще не на сто процентов чемпион. Поставив на завоевание "золота" "горняками", еще даже можно заработать. Правда, сущие копейки. На одном долларе, поставленном на чемпионство дончан сейчас, можно "поднять" один цент.

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Коэффициент на то, что "Шахтер" станет чемпионом Украины-2020, равен 1.01. Кстати, аналогичные котировки были на победу Александра Усика в его дебютном поединке в супертяжах против Чазза Уизерспуна, который украинец выиграл техническим нокаутом.

При этом у букмекеров нет отдельной линии на обладателя серебряных медалей чемпионата Украины и путевки в Лигу чемпионов. Однако, исходя из котировок на чемпионство (12.00 на "Динамо", 100.0 – на "Зарю" и "Десну"), аналитики не сомневаются, что ниже второго места "Динамо" Алексея Михайличенко по итогам национального первенства не опустится. Хотя по состоянию на сейчас киевляне в турнирной таблице УПЛ занимают лишь четвертую строчку.

Котировки на чемпиона Украины-2019/2020

Шахтер Донецк 1.01

Динамо Киев 12.00

Десна Чернигов 100

Заря Луганск 100

ФК Александрия 200

ФК Мариуполь 500

Ворскла Полтава 500

Колос Ковалевка 500

Олимпик Донецк 500

Карпаты Львов 500

ФК Львов 500

СК Днепр 1500

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