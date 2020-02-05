"Шахтер" сыграл вничью с "Сеннерйюске", упустив победу на последних минутах

Команда Каштру провела второй спарринг в Турции

Шахтер – Сеннерйюск / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" провел второй товарищеский матч на втором сборе. В этот раз команда Луиша Каштру играла с датским клубом – "Сеннерйюске". В этом поединке "горняки" упустили победу за две минуты до окончания поединка, сыграв со счетом 2:2.

"Шахтер" – " Сеннерйюске": лучшие моменты первого тайма:

"Шахтер" – " Сеннерйюске": лучшие моменты второго тайма:

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"Шахтер" – " Сеннерйюске" – 2:2

Голы: Тайсон (54), Коваленко (61) – Кривцов (29, аг), Кристианссен (88)

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Болбат, Кривцов, Патрик, Степаненко, Тайсон, Коваленко (Коноплянка, 70), Марлос, Мораес

Запасные: Шевченко, Бондарь, Тете, Маркос,

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Соперник донецкого клуба после 20 туров идет 11-м в турнирной таблице чемпионата Дании.

В этот же день "Шахтер" всухую обыграл "Македония ГП".

Всего же в Белеке команда сыграет четыре матча:

5 февраля, 10:30. "Македония ГП" (5-е место чемпионата Северной Македонии)

5 февраля, 16:00. "Сеннерйюск" (11-е место чемпионата Дании)

8 февраля, 16:00. "Олимпия" (лидер чемпионата Словении)

9 февраля, 09:00. "Вентспилс" (3-е место чемпионата Латвии)

Смотрите, как на первом сборе "Шахтер" переиграл "Словацко" – 1:0

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