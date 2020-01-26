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"Шахтер" сыграл вничью с сербской "Войводиной" во втором контрольном матче на сборе в Турции

26 января, 18:23

Единственный гол у "оранжево-черных" забил Алан Патрик

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Два контрольных поединка за два дня провел чемпион Украины на сборе в Турции. Как мы сообщали, вчера "Шахтер" обыграл польский "Лех" с минимальной разницей в счете благодаря голу Сергея Кривцова. В воскресенье подопечным Луиша Каштру противостояла третья команда чемпионата Сербии – "Войводина".

Украинская команда начала встречу в очень экспериментальном составе.

Очень долго команды не могли открыть счет. Еще до перерыва тренеры начали проводить замены, но в первом тайме голов не дождались. Смотрите обзор лучших моментов первой половины.

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А на 62-й минуте у "Шахтера" на поле появилась целая группа основных игроков: Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Тете, Марлос, Тайсон и Мораес. И лишь на 78-й минуте команды спромоглись на первый гол. Причем забила "Войводина"! После прострела Нешковича мяч рикошетом от Сергея Болбата залетел в ворота Алексея Шевченко. Однако уже через три минуты бразильское взаимодействие Тете и Алана Патрика привело к голу – 1:1.

Читайте, как защитник "Динамо" устроил стрельбу в Турции.

Следующий "товарняк" в Турции "Шахтер" сыграет в среду.

Смотрите, как "Шахтер" в первом матче турецкого сбора обыграл польский "Лех"

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