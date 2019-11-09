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"Шахтер" точно захочет взять реванш": Ващук рассказал о грядущем матче чемпионата Украины

9 ноября, 15:54

Игрок поделился мнением о поединке УПЛ

Владислав Ващук

Владислав Ващук / Фото: Сегодня|Спорт

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Бывший игрок киевского "Динамо" Владислав Ващук прокомментировал поединок Украинской Премьер Лиги, в котором "Шахтер" встретится с "Динамо".

"Динамо" выложилось на полную и выиграло матч Кубка. Матчи, которые проходят между "Динамо" и "Шахтером", они как будто не привязаны под чемпионат, под места, под Кубок. Эти команды между собой всегда соперничают, независимо от турнира", – отметил специалист.

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"Я думаю, что обе команды будут стараться показать лучшую игру. "Шахтер" точно захочет взять реванш, а "Динамо" – доказать, что они действительно сильнее сейчас. Так что посмотрим, что обе команды приготовят на матч. Не стоит забывать, что у обеих команд есть важные игроки, которые пропустят эту игру. Увидим, кто лучше подготовится к матчу. А придумывать здесь нечего. Нужно выходить и играть", – рассказал Ващук.

Также известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от ближайшего "украинского классико": "Шахтер" будет злым в матче с "Динамо", а это очень важно в таких поединках".

Смотрите также обзор матча киевского "Динамо" с "Колосом" в УПЛ – 4:0

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Источник: sport.ua

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