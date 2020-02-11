"Шахтер" уже чемпион, "Динамо" второе место не отдаст: Федецкий спрогнозировал медалистов ЧУ

Артем Федецкий / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня|Спорт

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий дал свой прогноз на вторую часть чемпионата Украины. Защитник считает, что конкурентов у "Шахтера" в борьбе за чемпионство нет – команду можно было награждать золотыми медалями после осенней части сезона. А вот борьба за другие призовые места не закончена.

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Кто станет шестой командой по итогам первого части чемпионата Украины:

Здесь борьба будет жесткой. Интересно будет понаблюдать за "Олимпиком". Команду возглавляет квалифицированный наставник, к тому же и сам коллектив получил неплохое кадровое усиление. Не беда, что "Днепр-1" все никак не может победить на сборе. Днепряне проделали хорошую работу на трансферном рынке. Там будет интрига. Но если нужно называть только одну команду, то это "Мариуполь".

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Кому достанутся медали:

Если "Динамо" не займет второе место, это будет полный провал для клуба и для команды. Думаю, динамовцы за счет большего опыта все-таки не отдадут серебряные медали. Уверен, что "Заря", "Десна" и "Александрия" тоже посматривают на лигочемпионовское место и они будут туда стремиться попасть, но выше третьего места у них взобраться не получится. Бронзу, пожалуй, отдам "Заре".

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Кто вылетит из Премьер-лиги:

Мне бы меньше всего хотелось, чтобы это были "Карпаты". Но команда не может повлиять на бардак в клубе. Это главная причина того, что команда с таким именем катится в Первую лигу.

Ранее мы писали, что легенду "Карпат" Федецкого обвинили в том, что он "заряжал" деньгами арбитра. Скандальное заявление сделал бывший вице-президент команды Олег Смалийчук. "Я не стал разбираться, позвал Федецкого и сказал, что пора прощаться. Он отказался уходить – отправили в дубль. Лучше туда или в политику", – заявил Смалийчук.

Смотрите, как "Карпаты" играют в чемпионате Украины:

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