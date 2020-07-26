"Шахтер" перед "Вольфсбургом" в секретном товарищеском матче обыграл "Полесье"

Чемпион Украины не долго почивал на лаврах после очередных золотых медалей. После двух выходных "Шахтер" вернулся к тренировкам и готовится к "Вольфсбургу". Команда Луиша Каштру сыграет с немецким клубом 5 августа в Киеве.

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Кроме тренировочных занятий, "горняки" наметили сыграть и два контрольных матча. В воскресенье их соперниками в спарринге на НСК "Олимпийский" стали парни из житомирского "Полесья" – одного из лидеров Второй лиги. Встречу не показывали ни на телевидении, ни в интернете. Гости отчаянно сопротивлялись и даже первыми забили мяч – на 19-й минуте! Тем не менее до перерыва "Шахтеру", который вышел на игру основным составом, удалось лишь сравнять счет усилиями Майкона на 24-й минуте.

Напомним, что украинская Премьер-лига увеличит количество участников и поменяет регламент.

Лишь во втором тайме Артем Бондаренко, Евгений Коноплянка и Тете доказали свое преимущество в классе – 4:1. Второй "товарняк" чемпион Украины сыграет в среду – с "Вересом". Этот матч начнется на базе "Святошин" в 10:30 и будет транслироваться на клубном канале.

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"Шахтер": Пятов (Трубин, 46), Болбат (Сиприано, 70), Матвиенко (Хочолава, 46), Кривцов (Бондарь, 46), Додо (Дентиньо, 64), Маркос Антонио (Сикан, 64; Мудрик, 75), Коваленко (Пихаленок, 64), Майкон (Бондаренко, 46), Тайсон (Коноплянка, 64), Марлос (Тете, 46), Мораес (Фернандо, 64)

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