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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" – "Верес": где смотреть товарищеский матч чемпиона Украины

29 июля, 09:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" готовятся к выступлению в Лиге Европы

Сегодня донецкий "Шахтер" проведет очередной спарринг в рамках подготовки к рестарту Лиги Европы. Соперником "горняков" станет представитель Второй лиги Украины "Верес" из "Ровного". Матч начнется в 10:30 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

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За день до встречи "Шахтер" провел короткую тренировку, которая длилась всего 45 минут. В занятии приняло участие 25 игроков. Индивидуально занимались Алан Патрик и Владислав Вакула.

Отметим, что из-за коронавируса "Верес" пока не провел ни одного официального матча в 2020 году, так как розыгрыш Второй лиги был завершен досрочно. Клуб из Ровного занял третье место в турнирной таблице и в августе сыграет в стыковых матчах за право играть в Первой лиге с 16-й командой второго по силе дивизиона Украины.

Букмекеры не сомневаются в сегодняшней победе "Шахтера": коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.03, на ничью – 15.00, на победу "Вереса" – 21.00.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Верес":

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Shakhtar TV, live
Oll.tv, live

Три дня назад "Шахтер" в спарринге обыграли лидера Второй лиги "Полесье" из Житомира со счетом 4:1. У чемпиона отличились Майкон, Артем Бондаренко, Евгений Коноплянка и Тете.

Напомним, что 5-го августа "Шахтеру" предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". В первом поединке еще в марте "горняки" одержали победу со счетом 2:1. Ответный поединок пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский".

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товарищеский матч Шахтер Донецк Верес Ровно

Источник: Сегодня|Спорт

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