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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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"Шахтер" вернул из аренды чемпиона мира, но "потерялся" Малышев: заявка на сезон

20 августа, 14:54

Елена Павлова Елена Павлова

В последнее время Максим не выступал из-за травмы

Донецкий "Шахтер" подал официальную заявку для участия в турнирах сезона-2020/2021. В список из 30 футболистов вошел и 21-летний защитник Виктор Корниенко. Ранее Левандовски поставил вратаря "Шахтера" Пятова вровень с Буффоном.

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Корниенко является воспитанником донецкой команды, но прошлый сезон провел в аренде в "Мариуполе". За азовский клуб Корниенко отыграл 23 матча, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Виктор – чемпион мира 2019 года в составе юношеской сборной Украины U-20. Также на днях он получил вызов в молодежную команду страны.

Зато в заявке не оказалось полузащитника Максима Малышева, который в последнее время был травмирован. И это вызвало беспокойство болельщиков.

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Заявка "Шахтера":

  • Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 54. Евгений Гриценко, 81. Анатолий Трубин.
  • Защитники: 2. Додо, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Виктор Корниенко, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 49. Витао, 77. Валерий Бондарь.
  • Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 23. Владислав Вакула, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 70. Евгений Коноплянка, 76. Александр Пихаленок, 99. Фернандо.
  • Нападающие: 10. Жуниор Мораес, 45. Даниил Сикан

"Шахтер"

"Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, уже 21 августа "Шахтер" начнет новый сезон и в первом туре украинской Премьер-лиги встретится с "Колосом" на "Олимпийском" в Киеве. Начало матча в 19:00. Как мы уже сообщали, "Шахтер" намерен заключить долгосрочный контракт с НСК "Олимпийский".

Ранее мы также писали, что звезды "Шахтера" и "Динамо" стали на шаг ближе к премии лучшего футболиста Европы.

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Смотрите, как "Шахтер" играл в этом сезоне в Лиге Европы

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