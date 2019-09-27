"Шахтер" – "Ворскла": букмекеры не верят в гостей

Шахтер - Ворскла / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В пятницу, 27 сентября, лидер чемпионата Украины "Шахтер" в домашнем матче с "Ворсклой" откроет 9 тур украинской Премьер-лиги. Также мы писали о том, где смотреть матч "Шахтер" – "Ворскла".

Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии. Большинство аналитиков предрекает победу "горнякам". Виктория "Шахтера" оценивается в 1,12, а вот на положительный успех гостей составляет – 24,00. Ничья расценивается с коэффициентом в 8, 50.

После восьми сыгранных матчей "Шахтер" с 24 очками в активе лидирует в турнирной таблице чемпионата. "Ворскла", имея 10 пунктов, располагается на 10 строчке.

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Как мы писали ранее, между "Динамо" и "Шахтером" сохраняется пропасть в турнирной таблице УПЛ. Несмотря на победу в отложенной игре с мариупольцами, киевляне отстают от "горняков" на 10 очков.

Также добавим, что вратарь "Ворсклы" поделился ожиданиями встречи с лидером. Голкипер Ворсклы не сможет принять участие в матче против Шахтера в чемпионате Украины, но желает удачи своим одноклубникам.

Смотрите, как "Шахтер" громил "Ворсклу" в прошлом сезоне

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