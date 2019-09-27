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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" – "Ворскла": букмекеры не верят в гостей

27 сентября, 15:05

Прогноз на матч чемпионата Украины

Шахтер - Ворскла

Шахтер - Ворскла / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В пятницу, 27 сентября, лидер чемпионата Украины "Шахтер" в домашнем матче с "Ворсклой" откроет 9 тур украинской Премьер-лиги. Также мы писали о том, где смотреть матч "Шахтер" – "Ворскла".

Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии. Большинство аналитиков предрекает победу "горнякам". Виктория "Шахтера" оценивается в 1,12, а вот на положительный успех гостей составляет – 24,00. Ничья расценивается с коэффициентом в 8, 50.

После восьми сыгранных матчей "Шахтер" с 24 очками в активе лидирует в турнирной таблице чемпионата. "Ворскла", имея 10 пунктов, располагается на 10 строчке.

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Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
8
8
0
0
24
6
18
24
Забитые 24
Пропущеные 6
Разница 18
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
8
4
2
2
9
4
5
14
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница 5
Результаты последних матчей: П В Н В Н
3
ДинамоДинамоДин
8
4
2
2
16
7
9
14
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: В В П Н Н
4
АлександрияАлександрияАле
8
4
1
3
10
11
-1
13
Забитые 10
Пропущеные 11
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П В
5
ЗаряЗаряЗар
8
3
3
2
12
10
2
12
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
6
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
7
КолосКолосКол
8
3
2
3
7
10
-3
11
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П П Н
8
МариупольМариупольМар
8
2
3
3
7
11
-4
9
Забитые 7
Пропущеные 11
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н Н В П
9
КарпатыКарпатыКар
8
2
2
4
6
11
-5
8
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П В Н П В
10
ВорсклаВорсклаВор
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
8
2
0
6
7
14
-7
6
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В П
12
ОлимпикОлимпикОли
8
1
2
5
5
14
-9
5
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н П Н П

Как мы писали ранее, между "Динамо" и "Шахтером" сохраняется пропасть в турнирной таблице УПЛ. Несмотря на победу в отложенной игре с мариупольцами, киевляне отстают от "горняков" на 10 очков.

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Также добавим, что вратарь "Ворсклы" поделился ожиданиями встречи с лидером. Голкипер Ворсклы не сможет принять участие в матче против Шахтера в чемпионате Украины, но желает удачи своим одноклубникам.

Смотрите, как "Шахтер" громил "Ворсклу" в прошлом сезоне

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Источник: Сегодня|Спорт

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