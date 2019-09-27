Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Шахтер" – "Ворскла": видео голов и обзор матча Премьер-лиги

27 сентября, 20:47

В Харькове лидер чемпионата Украины разгромил соперников из Полтавы со счетом 4:0. Все самое интересное о матче

В пятницу, 27 сентября, лидер чемпионата Украины "Шахтер" принимал в Харькове "Ворсклу". Этот поединок на стадионе "Металлист" открывал девятый тур футбольной Премьер-лиги и завершился уверенной победой "горняков" – 4:0. Это второе кряду разгромное поражение полтавчан после 0:5 от "Динамо".

"ШАХТЕР" – "ВОРСКЛА" – 4:0
(Бондарь, 32, Коноплянка, 50 пен, Алан Патрик, 72, Мораес, 77)

Несмотря на то, что букмекеры предрекали "Шахтеру" легкую победу над "Ворсклой","горняки" довольно долго подбирали ключи к воротам полтавчан. Счет был открыт на 32-й минуте – Соломон навесил с углового с правого фланга, а Валерий Бондарь продавил футболиста "Ворсклы" Петровича и удачно пробил головой. Кстати, это был дебютный гол чемпиона мира среди молодежи за "горняков". Символично, что 20-летний центрбек забил его в родном для себя Харькове.

На 50-й минуте "Шахтер" забил второй мяч в ворота "Ворсклы". Додо заработал пенальти, который реализовал Коноплянка. Это и для Евгения – дебютный гол за "горняков"!

Реклама

Лучшие моменты первого тайма матча "Шахтер" – "Ворскла"

На голах Бондаря и Коноплянки "Шахтер" не остановился. Алан Патрик и Жуниор Мораес своими точными ударами довели счет до разгромного – 4:0 в пользу "горняков". Так матч и завершился.

В тренде
Европу кинули: ФИФА назвала лучшим футболистом года неудачника-аргентинца
Лионель Месси

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
9
9
0
0
28
6
22
27
Забитые 28
Пропущеные 6
Разница 22
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
8
4
2
2
9
4
5
14
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница 5
Результаты последних матчей: П В Н В Н
3
ДинамоДинамоДин
8
4
2
2
16
7
9
14
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: В В П Н Н
4
АлександрияАлександрияАле
8
4
1
3
10
11
-1
13
Забитые 10
Пропущеные 11
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П В
5
ЗаряЗаряЗар
8
3
3
2
12
10
2
12
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
6
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
7
КолосКолосКол
8
3
2
3
7
10
-3
11
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П П Н
8
МариупольМариупольМар
8
2
3
3
7
11
-4
9
Забитые 7
Пропущеные 11
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н Н В П
9
КарпатыКарпатыКар
8
2
2
4
6
11
-5
8
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П В Н П В
10
ВорсклаВорсклаВор
9
2
1
6
8
18
-10
7
Забитые 8
Пропущеные 18
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
8
2
0
6
7
14
-7
6
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В П
12
ОлимпикОлимпикОли
8
1
2
5
5
14
-9
5
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н П Н П

Отметим, что в девятом туре Премьер-лиги Украины ожившее же "Динамо" серию из трех побед над "Мальме", "Ворсклой" и "Мариуполем" попытается продлить в игре с "Днепром-1". Фишка этого поединка – противостояние чемпиона мира Владислава Супряги, выступающего за днепрян на правах аренды, против киевлян, которым он принадлежит.

Напомним, в предыдущем туре Супряга пошел на нарушение закона, забив "Карпатам".Сейчас же у молодого нападающего есть шанс доказать "Динамо", что зря в столичном клубе его сочли, на данный момент, ненужным.

Добавим, что на неделе прошли матчи 1/16 Кубка Украины. После победы над "Карпатами" президент сенсационного "Ингульца" заявил: "Мы и "Динамо" сможем сделать!"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео голов чемпионат Украины Шахтер Донецк Евгений Коноплянка Ворскла Полтава Валерий Бондарь

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"Динамо" одержало валидольную победу над "Мариуполем" и поднялось на третье место в Премьер-лигеЧУ по футболу
Михайличенко против Косовского и тест
Михайличенко против Косовского и тест "Шахтера" на Гагарина: видео всех матчей 8-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Тяжеловесы против представителей низших лиг: все результаты Кубка Украины
Тяжеловесы против представителей низших лиг: все результаты Кубка УкраиныЧУ по футболу
Маркевич назвал имя 16-летнего игрока, который будет звездой сборной Украины
Маркевич назвал имя 16-летнего игрока, который будет звездой сборной УкраиныФутбол
Где смотреть матч чемпионата Украины
Где смотреть матч чемпионата Украины "Мариуполь" – "Динамо"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...