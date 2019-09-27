"Шахтер" – "Ворскла": видео голов и обзор матча Премьер-лиги

В Харькове лидер чемпионата Украины разгромил соперников из Полтавы со счетом 4:0. Все самое интересное о матче

В пятницу, 27 сентября, лидер чемпионата Украины "Шахтер" принимал в Харькове "Ворсклу". Этот поединок на стадионе "Металлист" открывал девятый тур футбольной Премьер-лиги и завершился уверенной победой "горняков" – 4:0. Это второе кряду разгромное поражение полтавчан после 0:5 от "Динамо".

"ШАХТЕР" – "ВОРСКЛА" – 4:0

(Бондарь, 32, Коноплянка, 50 пен, Алан Патрик, 72, Мораес, 77)

Несмотря на то, что букмекеры предрекали "Шахтеру" легкую победу над "Ворсклой","горняки" довольно долго подбирали ключи к воротам полтавчан. Счет был открыт на 32-й минуте – Соломон навесил с углового с правого фланга, а Валерий Бондарь продавил футболиста "Ворсклы" Петровича и удачно пробил головой. Кстати, это был дебютный гол чемпиона мира среди молодежи за "горняков". Символично, что 20-летний центрбек забил его в родном для себя Харькове.

На 50-й минуте "Шахтер" забил второй мяч в ворота "Ворсклы". Додо заработал пенальти, который реализовал Коноплянка. Это и для Евгения – дебютный гол за "горняков"!

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Лучшие моменты первого тайма матча "Шахтер" – "Ворскла"

На голах Бондаря и Коноплянки "Шахтер" не остановился. Алан Патрик и Жуниор Мораес своими точными ударами довели счет до разгромного – 4:0 в пользу "горняков". Так матч и завершился.

Отметим, что в девятом туре Премьер-лиги Украины ожившее же "Динамо" серию из трех побед над "Мальме", "Ворсклой" и "Мариуполем" попытается продлить в игре с "Днепром-1". Фишка этого поединка – противостояние чемпиона мира Владислава Супряги, выступающего за днепрян на правах аренды, против киевлян, которым он принадлежит.

Напомним, в предыдущем туре Супряга пошел на нарушение закона, забив "Карпатам".Сейчас же у молодого нападающего есть шанс доказать "Динамо", что зря в столичном клубе его сочли, на данный момент, ненужным.

Добавим, что на неделе прошли матчи 1/16 Кубка Украины. После победы над "Карпатами" президент сенсационного "Ингульца" заявил: "Мы и "Динамо" сможем сделать!"

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