"Шахтер" впервые в сезоне не выиграл в чемпионате Украины: обзор матча с "Александрией"

Донецкий "Шахтер" впервые под руководством Луиша Каштру не сумел победить в чемпионате Украины. В 12-м туре Премьер-лиги "горняки" поделили очки с "Александрией" – еще одним представителем Украины в еврокубках. Битва лидера турнирной таблицы с претендентом на медали выдалась безголевой, но богатой на события: обе команды доигрывали матч в меньшинстве. У хозяев поля красную карточку заработал Алан Патрик, а у гостей удаление на счету Дмитрия Шастала.

Удаление Алана Патрика

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Удаление Шастала

Несмотря на потерю очков "Шахтер" сохранил отрыв от ближайших преследователей, ведь в параллельном матче "Динамо" упустило победу над "Карпатами" (1:1) – видео голов и обзор матча уже есть на нашем сайте.

"Шахтер" – "Александрия" – 0:0

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Кривцов, Додо, Хочолава, Тете (Коноплянка, 59), Степаненко, Тайсон, Коваленко (Алан Патрик, 59), Марлос (Соломон, 74), Мораес.

"Александрия": Панькив, Стецков, Бабогло, Дубра, Задерака (Пашаев, 61), Довгий, Гречишкин, Шастал, Третьяков (Бухал, 90), Запорожан (Банада, 58), Лучкевич.

Предупреждения: Гречишкин (45), Тете (53), Степаненко (57), Банада (76), Шастал (77), Бабогло (78), Хочолава (82), Довгий (89).

Удаления: Алан Патрик (75), Шастал (84).

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