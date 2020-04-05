"Шахтер" выиграл бы чемпионат Турции": бывший капитан "Динамо" Морозюк оценил силу "горняков"

В Суперлиге и украинской Премьер-лиге команды играют в очень разный футбол

Украинский защитник "Ризеспора" Николай Морозюк, который перебрался в Суперлигу из киевского "Динамо" в 2019 году, сравнил чемпионаты Турции и Украины, а также оценил шансы "Шахтера" на титул в заграничном первенстве. Ранее мы писали, что бывший игрок "Динамо" рассказал о ситуации в Турции: "Атмосфера напряженная, но истерики и паники нет, люди ходят в масках, но людей на улице стало ощутимо меньше".

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"За полтора года, которые я провел тут, чемпионат Турции не сильно изменился. В Украине есть "Динамо" и "Шахтер". Тут – "Галатсарай" и "Фенербахче". Думаю, "Шахтер" выиграл бы чемпионат, но не так легко, как в Украине. В Турции и в Украине команды играют в очень разный футбол, хотя на сборах турецким командам никогда не было просто против украинцев", – сказал Морозюк.

Николай Морозюк/Фото Rizespor

Напомним, что Морозюк официально стал игроком "Ризеспора" 27 июня 2019-го. До этого полгода выступал там на правах аренды. Соглашение 31-летнего футболиста с "Черноморскими ястребами" рассчитано на два года и предусматривает возможность продление сотрудничества еще на один сезон.

Смотрите, как Николай Морозюк забивал в Украине за "Динамо"

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