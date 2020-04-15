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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" запустил клубный телеканал: пока он работает в тестовом режиме

15 апреля, 18:30

Александр Трикиша

На данный момент программная сетка сформирована преимущественно из архивных матчей

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что с сегодняшнего дня заработал клубный телеканал "горняков". Пока он вещает в тестовом режиме, а полноценно заработает с начала нового сезона. Ранее мы писали, что "Шахтер" выпустил детскую книгу о футболе. "Горняки" анонсировали адаптацию мирового бестселлера, а прибыль от продажи книги пойдут на благотворительность.

"Сегодня, 15 апреля, начал вещание клубный ТВ канал ФК "Шахтер". Работа проводится пока в тестовом режиме, а программная сетка сформирована преимущественно из архивных матчей.

В начале следующего сезона мы планируем создавать собственный видео контент, о чем сообщим болельщикам дополнительно.

С сегодняшнего дня Shakhtar.TV работает для подписчиков сервиса OLL.tv. Уже в ближайшее время клубный канал появится в сетях украинских кабельных операторов и OTT провайдеров. Приятного просмотра", – написал Палкин на своей странице в Facebook.

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Ранее гендиректор "Шахтера" рассказал о планах возобновить тренировки. Сергей Палкин отметил, что в клубе планируют вернуться к тренировочному процессу.

Напомним, что перед карантином "Шахтер" на выезде обыграл "Вольфсбург" в Лиге Европы:

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Сергей Палкин

Источник: Сегодня|Спорт

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