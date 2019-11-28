"Шахтер" запустил свои стикеры в Viber: туда вошли множество известных и исторических для клуба фраз

"Шахтер" – первый футбольный клуб в Украине, который стал официальным партнером Viber

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Футбольный клуб "Шахтер" подготовил свои авторские стикеры с изображением игроков команды.

Читайте также: пример для "Шахтера" – стали известны восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

В рамках сотрудничества у клуба появилось сообщество в Viber и собственный стикерпак с изображением игроков основы, маскота, множества знаковых событий из жизни и истории команды, а также легендарных фраз, популярных среди болельщиков "горняков".

"По статистике, Viber – самое популярное в Украине приложение для общения, которое установлено на 9 из 10 смартфонов. Для клуба важно коммуницировать с болельщиками там, где им удобно. Поэтому партнерство с Viber – важный шаг, чтобы стать ближе к болельщикам. Из сообщества можно будет получать максимальное количество новостей о "Шахтере" в удобном формате", – прокомментировал сотрудничество Юрий Свиридов, директор по стратегическому развитию и коммуникациям клуба.

Напомним, накануне "Шахтер" сыграл вничью с "Манчестер Сити" 1:1 и сделал шаг навстречу 1/8 финала самого престижного еврокубка.

Обзор матча "МанСити" – "Шахтер" (1:1)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама