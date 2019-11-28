Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,4

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Шахтер" запустил свои стикеры в Viber: туда вошли множество известных и исторических для клуба фраз

28 ноября, 16:22

"Шахтер" – первый футбольный клуб в Украине, который стал официальным партнером Viber

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Футбольный клуб "Шахтер" подготовил свои авторские стикеры с изображением игроков команды.

Читайте также: пример для "Шахтера" – стали известны восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

В рамках сотрудничества у клуба появилось сообщество в Viber и собственный стикерпак с изображением игроков основы, маскота, множества знаковых событий из жизни и истории команды, а также легендарных фраз, популярных среди болельщиков "горняков".

"По статистике, Viber – самое популярное в Украине приложение для общения, которое установлено на 9 из 10 смартфонов. Для клуба важно коммуницировать с болельщиками там, где им удобно. Поэтому партнерство с Viber – важный шаг, чтобы стать ближе к болельщикам. Из сообщества можно будет получать максимальное количество новостей о "Шахтере" в удобном формате", – прокомментировал сотрудничество Юрий Свиридов, директор по стратегическому развитию и коммуникациям клуба.

Напомним, накануне "Шахтер" сыграл вничью с "Манчестер Сити" 1:1 и сделал шаг навстречу 1/8 финала самого престижного еврокубка.

Обзор матча "МанСити" – "Шахтер" (1:1)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Шахтер Донецк

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" и "Динамо" громят своих соперников: все результаты 15-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" разгромило "Мариуполь" и снова пристроилось за "Шахтером": между ними "минус 13"ЧУ по футболу
Скандальный жест Тайсона: в КДК прокомментировали наказание бразильца
Скандальный жест Тайсона: в КДК прокомментировали наказание бразильцаЧУ по футболу
Остап Маркевич рассказал о роли денег в его назначении на пост тренера
Остап Маркевич рассказал о роли денег в его назначении на пост тренера "Черноморца"ЧУ по футболу
"Шахтер" – "Львов": где сегодня смотреть матч чемпионата УкраиныФутбол
"Динамо" – "Мариуполь": где смотреть матч УПЛ, который будут играть как последнийЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...