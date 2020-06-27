"Шахтер" – "Заря": где смотреть важный матч чемпионата для луганчан и принципиальный для "горняков"

Интереснейший поединок Премьер-лиги пройдет в Киеве на "Олимпийском" в субботу вечером

Сегодня тремя поединками открывается 28-й тур чемпионата Украины. Центральная встреча всего тура пройдет в субботу на НСК "Олимпийский". Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Заря".

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Донецкая команда подходит к нему в ранге чемпиона. А вот луганчанам кровь из носу нужны очки, чтобы попытаться догнать киевское "Динамо" в борьбе за второе место в Премьер-лиге. Ведь оно дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Пока что подопечные Виктора Скрипника отстают от парней Алексея Михайличенко на три очка.

В программе субботы встреча "Шахтера" и "Заря" будет третьей. На украинском телевидении ее покажет канал "Футбол 2". Начнется трансляция в 19:25, а перед ней, в 18:55, стартует программа "Тур ONLINE". В интернете матч покажут на платформе oll.tv (по подписке).

Узнавайте расписание, прогнозы, результаты 28-го тура чемпионата Украины.

Интересно, что фаворитом, хоть и небольшим, букмекеры считают именно "Зарю". Вероятно, руководствуются принципом, что "побеждает тот, кому нужнее". Тем более, луганский коллектив побеждал донецкий в марте.

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Смотрите, как "Заря" и "Шахтер" сражались в первом круге сезона 2019/2020

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